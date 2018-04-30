Три признака, сигнализирующих о том, что ваше сердце в беде

К сожалению, у многих людей первый явный признак проблем с сердцем – это инфаркт, или сердечный приступ. Между тем, беду можно предотвратить, если вовремя выявить другие настораживающие симптомы…Один из таких внешних индикаторов – «помятые» мочки уха, на которых появляются диагональные складки на монетах уха, также известные как «знак Фрэнка». Этот симптом был назван в честь Сандерса Фрэнка, американского врача, который впервые его описал. Совсем недавно было обнаружено, что «знак Фрэнка» также связан с цереброваскулярной болезнью.Жировики на коже. Другим внешним индикатором проблем с сердцем является желтые жирные «волдыри», или ксантомы – они могут появляться на локтях, коленях, ягодицах или веках. Сами по себе ксантомы безвредны, но они могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Ксантомы чаще всего встречаются у людей с генетическим заболеванием, называемым семейной гиперхолестеринемией: при этом состоянии отмечается исключительно высокий уровень холестерина (липопротеинов низкой плотности), что ставит под угрозу здоровье сосудов.Утолщенные на одном конце ногти также может быть признаком того, что с вашим сердцем не все в порядке. Ногти меняют форму, становясь все толще и шире, из-за увеличения объема ткани. Изменение обычно проходит безболезненно, но его причина кроется в том, что кровь, содержащая кислород, не достигает должным образом пальцев. Утолщения ногтей впервые описано Гиппократом в пятом веке до нашей эры, поэтому их этот симптом называют «пальцами Гиппократа».