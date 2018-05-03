Самолечение должно быть под контролем!

В случаях приобретения ОТС, настаивают эксперты, рекомендация фармацевта имеет первостепенное значение, поскольку в этом случае работник аптеки зачастую является единственным медицинским специалистом, который контактирует с пациентом.Французская ассоциация защиты потребителей UFC-Que Choisir решила проверить, насколько хорошо фармацевты справляются с этой задачей. UFC-Que Choisir провела анализ работы первостольников в более чем 700 аптеках в 16 городах Франции, отправив туда тайных покупателей, а также проверив записи скрытых камер.В ходе проверки выяснилось очень много интересных подробностей. Например, оказалось, что 86% фармацевтов не лениться консультировать и охотно дает советы своим клиентам, но… не обязательно правильные. Так, около четверти фармацевтов (24%) рекомендуют вредные дозы парацетамола, а 14% - путаются в теме приема НПВС. Также многие из них не знали о том, что нецелесообразно комбинировать препараты от простуды, содержащие один и тот же активный ингредиент, тоже НПВС.Но все же ревизоры остались довольными результатами аудита, поскольку в подавляющем большинстве случаев сотрудники аптек выполняли свою работу и грамотно, и на совесть. Матье Эскот, сотрудник ассоциации, возглавлявший это исследование, уверен, что публикация таких результатов дополнительно повысит качество аптечного сервиса.