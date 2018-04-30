6 трендов французских косметологов

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Четыре французских косметолога перечислили продукты и ингредиенты, которых они избегают как огня.Солнцезащитные спреи. Спрей с солнцезащитным кремом может показаться идеальным решением для тех, кто ненавидит втирание лосьона для тела, но этот продукт контроверсно восприняли среди профессионалов. По их словам, аэрозоль не обеспечивает достаточно толстого слоя, чтобы достичь уровня SPF, указанного на бутылке: половина средства распыляется в воздухе. Поэтому ни один уважающий себя дерматолог не станет использовать такой солнцезащитный продукт.Автобронзанты: такие средства содержат дубильные масла, но при этом обеспечивают недостаточный уровень SPF. Одним словом, это не очень эффективный солнцезащитный продукт, который, кроме того, способен закупоривать поры, если применяется в форме масла.Химические солнцезащитные компоненты – дело в том, что иногда они могут раздражать кожу. Профи советуют более естественные оксида цинка и диоксида титана.Тонизирующие лосьоны: косметологи я не считаю их необходимыми. К тому же многие из тоников содержат вредный для кожи этиловый спирт.Парабены (метил, этил, пропил и бутилпарабен) – класс консервантов, используемых в косметических продуктах, которые ограничивают рост бактерий и грибов. Чаще их можно найти в увлажняющих и антивозрастных кремах.Гоммажи и скрабы. Все отшелушивающие продукты, не должны использоваться для лица – физическое или механическое отшелушивание плохо сказывается на состоянии кожи. Взамен профи предлагают химические пилинги и ретиноиды.