Семь продуктов, от которых нужно отказаться во время менструации
Менструация сопровождается сильными спазмами, вздутием живота и частой сменой настроения. Чтобы симптомы были не такими ярко выраженными, стоит исключить из рациона рафинированную пищу и полуфабрикаты. Вместо этого в меню можно добавить сложные углеводы, содержащие во фруктах и овощах. В период менструации лучше отказаться от сладкого, обработанных круп, выпечки и белого хлеба.
Ученые не рекомендуют употреблять жирную и жареную пищу. Она только усугубляет воспалительные процессы в организме. Нужно отказаться и от соленой еды, ведь она нарушает водный баланс. Впоследствии это чревато увеличением отечности и повышением давления.
Налегать на сладкое также не рекомендуется во время менструации. Оно только спровоцирует стресс и станет причиной задержки жидкости в организме. Кондитерские изделия стоит заменить медом или сладкими овощами.
Не стоит употреблять и алкоголь. Он усиливает спазмы и делает менструальный цикл более длинным. Ученые отнесли в запретный список и красное мясо, поскольку в нем содержится много насыщенных жиров, приводящих к воспалению. В данный период лучше приготовить рыбу (тунец или лосось).
Медики включают в данный перечень и кофеин. Однако в этом случае все индивидуально. Бывает, когда женщины не испытывают дискомфорт от его употребления
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