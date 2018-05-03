Семь продуктов, от которых нужно отказаться во время менструации

Ученые назвали 7 продуктов, от употребления которых стоит воздержаться во время менструации, поскольку они могут только усилить неприятные ощущения. В меню нужно добавить цитрусовые, яйца, темно-зеленые листовые овощи., цельные злак, куриное мясо и миндаль.Менструация сопровождается сильными спазмами, вздутием живота и частой сменой настроения. Чтобы симптомы были не такими ярко выраженными, стоит исключить из рациона рафинированную пищу и полуфабрикаты. Вместо этого в меню можно добавить сложные углеводы, содержащие во фруктах и овощах. В период менструации лучше отказаться от сладкого, обработанных круп, выпечки и белого хлеба.Ученые не рекомендуют употреблять жирную и жареную пищу. Она только усугубляет воспалительные процессы в организме. Нужно отказаться и от соленой еды, ведь она нарушает водный баланс. Впоследствии это чревато увеличением отечности и повышением давления.Налегать на сладкое также не рекомендуется во время менструации. Оно только спровоцирует стресс и станет причиной задержки жидкости в организме. Кондитерские изделия стоит заменить медом или сладкими овощами.Не стоит употреблять и алкоголь. Он усиливает спазмы и делает менструальный цикл более длинным. Ученые отнесли в запретный список и красное мясо, поскольку в нем содержится много насыщенных жиров, приводящих к воспалению. В данный период лучше приготовить рыбу (тунец или лосось).Медики включают в данный перечень и кофеин. Однако в этом случае все индивидуально. Бывает, когда женщины не испытывают дискомфорт от его употребления