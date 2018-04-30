Пять наиболее частых вопросов, задаваемых фармацевтам

1. Что поможет мне хорошо выспаться ночью?«Когда люди жалуются на плохой сон, я обычно задаю несколько вопросов, чтобы попытаться понять, почему это происходит. Часто это связано со стрессом, когда клиенты говорят, что они просто не могут «отключиться» ночью», — говорит фармацевт LloydsPharmacy.«Иногда трудности при засыпании или чувство усталости после пробуждения могут объясняться приемом лекарств или даже тем, как вы их принимаете. Некоторые препараты могут вызывать мышечное напряжение, люди не связывают проблемы со сном с приемом этих лекарств. Фармацевт может помочь определить, что можно изменить в приеме лекарственного средства, чтобы повысить качество сна и уровень энергии», — делится своим мнением фармацевт.«Многие клиенты ищут естественное решение проблем со сном и традиционно используют экстракт валерианы для временного облегчения нарушений сна и легкой тревоги».«Если вы страдаете бессонницей после принятия мер по улучшению качества сна, вам необходимо посетить своего терапевта для дальнейшего изучения проблемы», — рекомендует фармацевт.2. Могу ли я употреблять алкоголь, когда прохожу курс лечения?Очевидно, что совет фармацевта зависит от того, какие препараты назначены. Тем, кто находится на длительном лечении, например, диабета, повышенного артериального давления или эпилепсии, по возможности, следует избегать употребления алкоголя, поскольку это может повлиять на эффективность терапии и состояние здоровья в долгосрочной перспективе.Другой категорией лекарств, которые не следует сочетать с алкоголем, являются антибиотики, говорят фармацевты.Наконец, если пациентам назначают антидепрессанты, они должны воздерживаться от употребления алкоголя, поскольку алкоголь сам по себе является депрессантом, способным ухудшить состояние здоровья. Более того, алкоголь увеличивает риск возникновения побочных эффектов, таких как сонливость и головокружение. Если у пациента есть какие-либо вопросы по лекарствам, рекомендуется обращаться к фармацевту.3. Как я могу ослабить боли в спине и суставах?«Для легкой и умеренной боли можно попробовать парацетамол или ибупрофен, — рекомендует фармацевт LloydsPharmacy. — В качестве альтернативы предлагается воспользоваться безмедикаментозным методом обезболивания — машиной TENS, которая использует электроды для облегчения болей в определенных областях, гелем для облегчения боли в суставах или тепловыми обертываниями, которые могут успокаивать и расслаблять напряженные мышцы».Необходимо внимательно читать инструкцию и не превышать максимально допустимую дозу препарата, заявил фармацевт.4. Можете посмотреть на эту сыпь?«Сыпь или кожные реакции могут быть признаком целого ряда состояний, включая реакцию на лекарственные средства, хронические состояния кожи, такие как экзема или псориаз, или контагиозные инфекции», — сообщает фармацевт LloydsPharmacy.«Если у пациента видимая сыпь или реакция на коже, мы задаем несколько вопросов, чтобы понять, как долго это происходит и что могло спровоцировать. При наличии на теле сыпи неизвестного происхождения необходимо сразу обратиться за советом к специалистам здравоохранения, таким как фармацевт или врач общей практики», — рекомендует он.5. Правильно ли я использую свой ингалятор от астмы?«Мы обнаружили, что метод использования ингаляторов является распространенной ошибкой среди пациентов, и это необходимо проверять, чтобы обеспечить оптимальную терапию».«Я никогда не забуду одну пациентку, которая жаловалась на обострение астмы. При этом она распыляла свой ингалятор на грудь, а не вдыхала его. Простая проверка сыграла значительную роль. Фармацевты могут помочь пациентам с астмой лучше управлять их состоянием», — рассказал фармацевт.