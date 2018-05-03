Плохие клиники чаще назначают гомеопатию

Британские ученые из Университета Оксфорда и Университета Эксетера пришли к выводу, что врачи из клиник с худшими показателями качества лечения чаще назначают гомеопатические средства, чем доктора из клиник с более качественным лечением.Исследователи проанализировали данные о 644 клиниках, в которых был выдан, как минимум, один рецепт на гомеопатические средства за 6 месяцев (с декабря 2016 по май 2017 года). Всего в клиниках, принявших участие в проекте, было за это время выдано 2720 «гомеопатических» рецептов в общей сложности на сумму 36,5 тысячи фунтов стерлингов (что эквивалентно нашим 3,2 млн рублей). Ученых интересовало качество и эффективность терапии.Оказалось, что клиники с самым низким качеством лечения в 2,1 раза чаще назначали гомеопатию, чем клиники, где качество лечения было самым высоким. По мнению специалистов, вряд ли тут следует говорить о прямой причинно-следственной связи, однако надо учитывать, что даже редкие случаи назначения гомеопатических средств коррелировали с пониженной эффективностью работы клиники по целому ряду характеристик. Речь идет даже о таких параметрах, как неумение эффективно распределять бюджет клиники и уровень репутации учреждения.