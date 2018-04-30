Менструальные чаши опасны так же, как тампоны

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Французские ученые из Университета Клода Бернара обнаружили, что безопасных альтернатив обычным тампонам нет. Синдром токсического шока с равной вероятностью угрожает тем, кто пользуется и тампонами из современных материалов, и менструальной чашей.Синдром токсического шока (СТШ) встречается редко — врачи говорят об 1 случае на миллион. Это заболевание — результат аномальной активности бактерий Staphylococcus aureus (или Staph A). В норме они обитают во влагалище многих женщин. При создании благоприятных условий они начинают активно размножаться, проникают в кровоток и распространяются во всему телу, вырабатывая отравляющие человека токсины. Тяжелые случаи СТШ могут привести к почечной недостаточности и даже смерти человека. Треть всех случаев СТШ регистрируется у мужчин, у которых Staph A проникает в кровь через порезы или царапины.Всплеск случаев СТШ приходится на 1970-е годы, причем 3/4 случаев заболевания женщин были вызваны использованием тампонов одного вида — для применения на протяжении целого дня.Исследования французов показали, что не важно, какой предмет и из чего женщина вставляет во влагалище: тампоны из органического хлопка, или тампоны из хлопка и вискозы, или тампоны, состоящие целиком из вискозы, или даже менструальную чашу — если этот предмет находится во влагалище на протяжении нескольких часов, он может стать причиной развития синдрома токсического шока. Воздух между волокнами тампонов создает такие же благоприятные условия для размножения стафилококка, как воздушные потоки в менструальной чаше.Ученые напоминают, что самыми безопасными средствами, применяемыми во время менструаций, по-прежнему остаются прокладки. Они также подчеркивают необходимость кипятить менструальные чаши между использованиями — это должно снизить риски развития СТШ при их использовании.