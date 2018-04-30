Горячие ванны полезны при поликистозе

Ученые из Университета штата Орегон рекомендуют тучным женщинам с синдромом поликистозных яичников принимать горячие ванны.Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) развивается у каждой десятой женщины в возрасте до 45 лет. Часто им болеют дамы с лишним весом. Это заболевание повышает риск развития диабета, болезней сердца и сосудов и воспалительных процессов в организме в целом.В ходе небольшого исследования 6 женщин с ожирением и СПКЯ на протяжении двух месяцев 4 раза в неделю посещали часовые сеансы купания в горячей ванне. Ученые анализировали образцы жировой ткани в начале и конце эксперимента, а также измеряли чувствительность к инсулину.Оказалось, что за эти 2 месяца уровень глюкозы натощак снизился (что говорит о снижении риска развития диабета), уменьшились также показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений (что указывает на снижение рисков заболеваний сердца), а также в целом улучшились показатели здоровья организма и обмена веществ. Некоторые участницы также сообщили о стабилизации менструального цикла.Ученые предполагают, что расслабление в горячей ванне дает в некоторой степени сходный эффект с аэробными упражнениями. И то, и другое приводит к повышению температуры тела, что приводит к улучшению кровотока — и, как следствие, к положительному влиянию на кровеносные сосуды. Кроме того, при тепловом воздействии вырабатываются так называемые белки теплового шока, которые задействованы в процессах уменьшения воспаления, восстановлении поврежденных рецепторов инсулина и улучшении работы кровеносных сосудов.Таким образом, горячие ванны для женщин с лишним весом и поликистозом яичников — эффективная, хоть и краткосрочная мера для защиты сердца и сосудов.