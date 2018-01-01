Между кишечными бактериями и артрозом есть связь

Ученые обнаружили связь между кишечными бактериями и артрозомНайти связь между остеоартритом и бактериями в нашем кишечнике представляется маловероятным. Тем не менее, ученые сделали вывод, что бактерии могут вызвать боль в суставах. Авторы нового исследования изучили механизм, который мог бы связать кишечные бактерии и остеоартрит (артроз). Результаты научной работы опубликованы в журнале JCI Insight.Актуальность проблемыАртроз характеризуется медленным разрушением хряща сустава. Данное состояние является основной причиной инвалидности во всем мире, поскольку остеоартрит нельзя вылечить.Люди с лишним весом имеют дополнительную нагрузку на суставы. Это объясняло повышенный риск остеоартрита, который возникает при ожирении.У нас в кишечнике имеются миллиарды бактерий, которые жизненно важны для нашего здоровья.Исследователи из Университета Рочестера (University of Rochester) в Нью-Йорке попытались выяснить, какая связь может быть между диетой, ожирением, кишечными бактериями и артрозом.Материалы и методы исследованияСначала исследователи кормили мышей пищей с высоким содержанием жиров в течение 12 недель. У мышей быстро развился диабет и ожирение, а процентное содержание жира в организме удвоилось. Затем у них оценили микрофлору в кишечнике.Результаты научной работыКак и ожидалось, их кишечник был переполнен провоспалительными бактериями и не имел здоровых пробиотических бактерий, таких как Bifidobacteria.В то же время ученые наблюдали воспаление в различных областях организма мышей, включая коленные суставы. Чтобы вызвать артроз, исследователи повреждали мениски животных между голенью и костями бедер. Этот тип травмы обычно вызывает остеоартрит. У мышей с ожирением остеоартрит развился гораздо быстрее, чем у контрольных мышей. Фактически, в течение 12 недель весь хрящ тучных мышей истончился.«Хрящ», — говорит Майкл Зускик (Michael Zuscik), «является как подушка и смазка. Когда вы теряете его, приходится менять весь сустав».Можно ли замедлить разрушение хряща?На следующем этапе исследования ученые снова 12 недель откармливали мышей диетой с высоким содержанием жиров. Но на этот раз грызунам давали пребиотик, называемый олигофруктозой.Пребиотики — не путать с пробиотиками — не могут быть расщеплены в кишечнике. Тем не менее, многие полезные бактерии, такие как Bifidobacteria, в их присутствии увеличиваются.Это изменение в диете способствовало росту здоровых бактерий и привело к заметному сокращению провоспалительных бактерий.Важно отметить, что это также уменьшало воспаление в суставах, а хрящ коленного сустава мышей с ожирением был неотличим от хряща у контрольных мышей, не страдающих ожирением.Добавление пребиотика также уменьшало диабетические симптомы, но не влияло на вес.Таким образом, хотя суставы подвергались одинаковой нагрузке, они были здоровыми. Это подтверждает теорию, что воспаление, а не механическая нагрузка, является ключевым фактором остеоартрита.«Это указывает на мысль, что остеоартрит является еще одним вторичным осложнением ожирения — так же, как диабет, сердечные заболевания и инсульт, которые все связаны с воспалением», — говорит Роберт Муни (Robert Mooney). «Возможно, все они имеют один и тот же корень — микробиом».