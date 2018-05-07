ВПЧ и рак шейки матки: лечить умеем, но не хотим?

Чуть менее года назад группа международных экспертов обнародовала доклад по ВПЧ (вирусу папилломы человека). В нем указаны цифры заболеваемости и смертности от рака шейки матки: ежегодно 2,8 млн женщин заболевает, и около 270 тысяч умирает от данной патологии. По данным нашей страны, на начало 2017 года были больны 179 тысяч женщин и 3,5% скончались. При этом эксперты говорят о том, что налаженная система скрининга с последующим лечением, которое на сегодня имеет доказанную эффективность, могла бы предотвратить гибель большинства женщин.В европейских странах, где система ранней диагностики развита гораздо активнее, цифры летальности ниже как минимум в три раза. Хотя в сравнении с другим видом женского рака — молочной железы, от цервикального гибнет в 3,5 раза меньше женщин, но каждый случай — это трагедия семьи, это недостаточный объем помощи, оказанный женщине. И это в условиях, когда за открытие природы РШМ (рака шейки матки) получена Нобелевская премия, и это один из редких случаев, когда истинная причина неоплазии ясна.Природа цервикального ракаНа сегодняшний день РШМ — это один из тех видов онкологии, для которого открыта и достаточно подробно исследована этиология неоплазии. В 2008 году открытие вируса, вызывающего трансформацию клеток в раковые, было удостоено высочайшей награды — Нобелевской премии в области медицины. Это дает широкие возможности для профилактических мероприятий и предупредительной лечебной тактики гинекологов. За счет данного открытия появляется возможность реализации программы по предотвращению рака при выявлении особых видов онкогенного ВПЧ.На сегодняшний день каждая женщина должна иметь возможности пользоваться достижениями современной науки. Уже накоплено достаточно знаний, разработаны протоколы скрининга (обследования с выявлением патологии) и эффективное лечение неоплазии. Если женщина имеет запущенную стадию рака, считается, что система здравоохранения и специалисты на местах сработали непродуктивно, пропустили возможность полного излечения или даже предотвращения патологии.ВПЧ и его угроза: высокая степень инфицированностиНа сегодняшний день данные об инфицированности ВПЧ сильно разнятся среди женщин разных стран мира. Колебания значительны, от 1,6 до 42%, причем максимальная инфицированность приходится на молодой и сексуально активный возраст — 25-30 лет. По данным доклада, наличие ВПЧ относят к причине формирования так называемых предраковых патологий. А длительное нахождение в организме некоторых штаммов ВПЧ (так называемых высоко-онкогенных) приводит к риску различных видов злокачественных неоплазий.Заражение 16-м типом ВПЧ почти в 400 раз повышает риск плоскоклеточной формы рака ШМ, а если это 18-й тип — риски повышены в 250 раз. Около 90% этой формы рака вызывается такими видами ВПЧ как 16-й и 18-й, 31 и 33, 45 и 52, 58 типы. Но далеко не все контакты с вирусом, даже высокоонкогенным, приводят к раковой трансформации. На фоне сильного иммунитета и крепкого здоровья, молодости женщины вирус может элиминироваться из организма в течение двух лет. Это своеобразная защита тела от онкологии.Только ли рак?Разные варианты ВПЧ могут приводить к разным патологиям — аногенитальным бородавкам или остроконечным кондиломам (вирусы 6-го или 11-го типа), поражающим кожу и слизистые. По данным статистики, встречаемость остроконечных кондилом превышает 195 случаев на 100 тысяч населения. Но в нашей стране статистика неполная в связи с тем, что многие просто не обращаются с подобной «мелочью» к врачам. Между тем, эти образования трудно лечатся, и отдельные их случаи грозят развитием злокачественных образований.Также ВПЧ может давать раковую трансформацию не только шейки матки, но и влагалища и вульвы, а у мужчин пениса или гортани. Женщины с наличием ВПЧ могут передавать вирус в родах младенцам, у которых возможно развитие папилломатоза гортани, приводящего к обструкции дыхательных путей.Если вирус персистирует: стоит ли опасаться беды?Наличие ВПЧ зачастую не вызывает каких-либо симптомов, у некоторых людей в течение двух лет полностью элиминируясь из организма. У других он проявляется как носительство, длительно не вызывая каких-либо реакций иммунной системы, поражая эпителиальные ткани.Антитела к ВПЧ могут вырабатываться в периоде от 8-ми до 12-ти месяцев с момента заражения, и сроки зависят от агрессивности самого вируса и особенностей организма. При выработке активного клеточного иммунитета начинается регресс болезни.Если же иммунная система не может адекватно реагировать, это приводит к длительной циркуляции вируса в теле. При высокоонкогенных типах это может вызывать предраковые поражения шейки, а затем и рак. Подобные события возможны в 5-10% случаев заражения.В среднем от момента инфицирования папилломавирусом до проявления начальных форм инвазивного рака проходит 10 и более лет. Поэтому даже единственный раз обследовавшись за эти 10 лет, женщина может определить у себя вероятность предракового состояния. Есть также и группа женщин, относящихся к категории высокого риска. Это пациентки:с выявленными онкогенными ВПЧ, имеющие иммунодефицитные состояния (ВИЧ, получающие иммуносупрессивную терапию); инфицированные ВПЧ и герпесом или часто болеющие ИППП.Им нужны более частые визиты к врачу и тщательный, пристальный контроль за состоянием здоровья шейки матки и всего организма.Внедрение массового скрининга: пуль к снижению летальностиСегодня разработаны важные документы, помогающие практическим врачам в борьбе с РШМ и его профилактике. В 2012 году внедрен «Консенсус по ведению пациенток с аномальными результатами цервикального скрининга и предраковыми состояниями шейки матки». Дополнен в 2016 году рекомендациями «Цервикальный скрининг и профилактика заболеваний шейки матки». В них дана четкая клиническая классификация изменений шеечного эпителия, разъяснение применения терминов и подходы к ведению женщин и лечению.Важна также и правильная стратегия борьбы с РШМ, основу которой составляет организованный массовый скрининг. Он должен проводиться периодически и охватывать как можно большую часть женского населения. Те страны, где подобная практика внедрена, например Польша, Китай, Австралия, указывают на снижение смертности от РШМ в пределах 50-80%. Нашей стране давно пора последовать примеру этих государств в борьбе с женской онкологией, изменив тактику в отношении выявления ранних периодов неоплазии.Кому, когда и как: тактика скрининговых исследованийСогласно документу, выпущенному в 2016 году, начинать скрининги стоит с 21 года, в более раннем возрасте, он не показан, так как вирус может спонтанно элиминироваться из организма. Частоту обследований и их объем выбирают, исходя из возраста.С 21 до 29 лет проводится цитологическая диагностика раз в три года. Применение ВПЧ-теста не показано. От 30 до 65 лет показано каждые 5 лет проводить цитологическую диагностику и ВПЧ-тест.После 65 лет скрининговые исследования прекращают при соблюдении особых условий: если данные последних 10 лет по цитологии и ВПЧ-тесту были отрицательные, а последнее обследование было не позднее 5 лет назад, а также если не выявлялось ранее проблем с шейкой матки и нет наследственной предрасположенности к раку.Ведущая роль отводится цитологической диагностике — ПАП-тесту или жидкостному тесту. В зависимости от полученных результатов, при подозрениях на дисплазию или онкологию проводится ряд дополнительных процедур. Показано проведение ВПЧ-теста (выявление ДНК вируса в биоматериалах), а также кольпоскопия, при которой определяется локализация патологического очага и производится биопсия тканей для исследования.Вопросы леченияМного споров сегодня существует относительно лечения, если обнаружены предраковые состояния в области шейки. С одной стороны, радикальное удаление пораженной зоны различными методами (конизация, абляция), должно приводить к устранению угрозы. Но нередко возникают рецидивы, связанные с неполной элиминацией вируса. Поэтому необходимы дополнительные меры — противовирусная и иммуномодулирующая терапия при помощи современных препаратов.Это позволяет удалить пораженные ткани, затронутые вирусом, а за счет влияния препаратов «добить» оставшиеся активными ВПЧ в прилежащих клетках. Хирургия не может точно «вычистить» из области шейки абсолютно все клетки с вирусом, и дополнение препаратами помогает в этом.