Потеря всего двух зубов вредна для сердца

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) подсчитали, что люди, потерявшие два и более зуба, более склонны к заболеваниям сердца.В исследовании были проанализированы данные почти 61 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 45 до 69 лет, принимавших участие в проектах Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-Up Study (HPFS). На момент начала исследования никто из них не страдал от болезней сердца. Наблюдения за участниками проектов велись с 1986 года.Оказалось, что по мере потери зубов угроза заболевания сердца возрастала. У тех, кто утратил 2 и более зуба — вероятность развития сердечной патологии увеличивалась на 16%, а у тех, у кого оставалось всего 25-32 зуба — уже на 23%, по сравнению с теми, кто сохранил все свои зубы. Если же своих зубов у человека было менее 17, угроза развития болезни сердца возрастала на 25%.Риски сохранялись даже после того, как исследователи учли такие факторы, как масса тела, наличие гипертонии, диета, физическая активность и др.Среди возможных объяснений обнаруженной связи между зубами и сердцем — повышенный риск развития воспалительных процессов в кровеносных сосудах, вызванный попаданием туда инфекции из ротовой полости.