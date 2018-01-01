Больничные термометры — источник опасного грибка

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Британские врачи из отделения интенсивной терапии клиники Оксфордского университета считают, что термометры, которые используются в больницах для измерения температуры подмышкой, способствуют распространению грибка, устойчивого к действию лекарств.Речь идет о грибке Candida auris, который на сегодняшний день приобрел устойчивость к большинству противогрибковых препаратов. Впервые он был обнаружен в ушном канале японской пациентки несколько лет назад. Сегодня британские врачи сообщают о его выявлении уже в 55 клиниках Великобритании. Известно уже о 200 случаях заражения данным видом кандиды только в этой стране.Во время последней крупной вспышки заболевания C.auris оказалось, что 57 из 66 пациентов (86%), у которых был диагностирован этот грибок, использовали больничные термометры. Распространение инфекции удалось остановить после того, как было прекращено использование одного градусника для нескольких пациентов. Анализы показали, что грибок присутствует именно на многоразовом оборудовании, в том числе и на термометрах.Хотя никто из инфицированных пациентов не умер из-за инфицирования грибком, врачи напоминают, что заражение таким супербагом Candida auris представляет собой смертельную угрозу для людей с иммунодефицитами.