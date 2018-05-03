Признаки чрезмерного употребления алкоголя
Врачи рассказали о том, что может сигналить о злоупотреблении спиртным. Признаком того, что человек слишком часто употребляет алкоголь, и ему пора завязывать с этой привычкой, по мнению экспертов, являются участившиеся провалы в памяти.
«Если вы заметили, что стали забывать ключи или не можете в подробностях вспомнить разговор с кем-либо — это повод задуматься. Корни проблем с памятью могут крыться в излишне регулярном употреблении алкогольных напитков», - констатировали научные специалисты.
Подобная забывчивость, как следует из объяснений ученых, связана с тем, что мозг под воздействием алкогольных напитков утрачивает нормальную способность передавать информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную.
При умеренном употреблении алкогольные напитки способны давать позитивный эффект, об этом говорят некоторые исследования. К примеру, было обнаружено, что употребление незначительного количества спиртного коррелирует с более низким уровнем преждевременной смертности. Также ученые высказывались о том, что алкоголь в небольшом объеме способствует укреплению иммунной системы организма.
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