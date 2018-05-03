Врачи раскрыли, как улыбка влияет на здоровье

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Улыбки бывают разными, и большинство людей отлично понимает, с какой улыбкой глядит на них их визави – издевательской, приветливой или какой-то другой по своему значению. Ученые из США, представляющие Висконсинский университет в Мадисоне, пришли к выводу о том, что реакция на улыбку зависит от того, какую информацию она несет.«Улыбка человека может выражать радость или теплоту, быть язвительной или снисходительной. Существует три основных типа улыбок, влияющих на частоту сердечных сокращений и уровень кортизола, гормона стресса», - сообщили авторы работы.Исследователи провели эксперимент с участием молодых мужчин из числа студентов. Этих участников делили таким образом, чтобы одни из них экспромтом показывали выступление, а другие оценивали его. У людей производились замеры ряда физиологических параметров работы организма.В итоге были определены несколько типов улыбок: доминирующая, улыбка принадлежности и вознаграждающая. Доминирующая улыбка, по словам авторов работы, сигналит о более выгодном статусе. Улыбка принадлежности – сообщение о том, что человека не воспринимают как угрозу. Улыбка вознаграждения – знак расположенности, симпатии к человеку.Ученые установили, что необходимость видеть доминирующую улыбку оказывается для человека настоящим стрессом – при этом в организме повышается уровень кортизола и остается высоким еще долгое время. Причем исследователи заметили: сильнее всех на различные улыбки реагируют люди, отличающиеся нестабильным сердечным ритмом.В то же время специалисты убедились: одобрительная улыбка защищает от стресса, препятствуя повышению уровней гормона стресса в крови.