Врачи раскрыли, как улыбка влияет на здоровье
«Улыбка человека может выражать радость или теплоту, быть язвительной или снисходительной. Существует три основных типа улыбок, влияющих на частоту сердечных сокращений и уровень кортизола, гормона стресса», - сообщили авторы работы.
Исследователи провели эксперимент с участием молодых мужчин из числа студентов. Этих участников делили таким образом, чтобы одни из них экспромтом показывали выступление, а другие оценивали его. У людей производились замеры ряда физиологических параметров работы организма.
В итоге были определены несколько типов улыбок: доминирующая, улыбка принадлежности и вознаграждающая. Доминирующая улыбка, по словам авторов работы, сигналит о более выгодном статусе. Улыбка принадлежности – сообщение о том, что человека не воспринимают как угрозу. Улыбка вознаграждения – знак расположенности, симпатии к человеку.
Ученые установили, что необходимость видеть доминирующую улыбку оказывается для человека настоящим стрессом – при этом в организме повышается уровень кортизола и остается высоким еще долгое время. Причем исследователи заметили: сильнее всех на различные улыбки реагируют люди, отличающиеся нестабильным сердечным ритмом.
В то же время специалисты убедились: одобрительная улыбка защищает от стресса, препятствуя повышению уровней гормона стресса в крови.
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