Пять факторов, влияющих на вес, о которых вы не знали

Британские ученые рассказали, что еще способствует набору лишнего веса, кроме любви к сладостям и фастфуду.Британская The Sun опубликовала подборку из пяти факторов, которые оказывают влияние на лишний вес так же значительно, как неумеренное потребление сладкого с фастфудом и малоподвижный образ жизни.1. Чем позже мы едим, тем больше шансов набрать вес.Это происходит не потому, что мы менее активны поздним вечером, как принято считать, а потому, что так работают биологические часы.- Тело настроено на более эффективную обработку калорий в дневное время, когда светло, - пояснил эксперт по ожирению доктор Джеймс Браун.Это означает, что работающие посменно люди, у кого нет четкого режима питания, могут набирать лишний вес. Это происходит потому, что ночью организм с трудом переваривает жиры и сахар.Поэтому прием пищи до 19 часов вечера может помочь сбросить лишний вес или предотвратить его появление.2. Разнообразие кишечных бактерий (микрофлоры)Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона утверждает: «Каждый раз, когда вы что-то едите, вы кормите сотню триллионов бактерий. Вы никогда не обедаете в одиночестве».Профессор Спектор считает, что увеличение количества клетчатки в рационе может создать способствовать снижению веса за счет пищевого разнообразия.- Чем больше разнообразия в рационе, тем более строен человек. Если вы слишком тучны, ваша микрофлора не так разнообразна как должна быть, - считает профессор, напоминая, что источниками клетчатки являются цельные злаки, фрукты, овощи, бобовые и орехи.3. Генная лотереяУченые из Кембриджского университета считают, что 40-70 процентов веса изначально заложены в генах. Гены могут влиять на аппетит, количество пищи, которую вам хочется съесть, и тип пищи, который вам больше нравится.Они также влияют на то, как ваш организм сжигает калории и может ли ваше тело эффективно перерабатывать жиры.Один из 100 влияющих на вес генов называется MC4R. Один из 1000 человек - носитель дефектной версии этого гена, контролирующего чувство голода и сытости в мозгу.Если у вас есть дефектный ген, это может вызвать сбои, при которых вы чаще будете испытывать голод и хотеть употреблять жирные продукты.- Вы ничего не можете сделать со своими генами, но для некоторых людей знание о том, что они генетически предрасположены к полноте, может помочь справиться с негативными последствиями через изменения в питании и спортивной программе, - поделился профессор Садаф Фароки.4. Обманка мозгаУченый-бихейвиорист Хьюго Харпер предлагает подсознательно менять пищевое поведение, а не полагаться на подсчет калорий.Доктор Харпер предлагает убирать нездоровые закуски и вкусности с глаз долой, меняя их на полезную и здоровую пищу. Он также рекомендует уменьшить размеры порций - подсознательно это может быть менее тяжелая работа, чем использование сознательной силы воли. Меньшие порции также не позволят переедать.5. ГормоныАппетит контролируется гормонами, это было выявлено в ходе наблюдений за пациентами, пережившими бариатрическую операцию, в ходе которой сокращается размер желудка до 90 процентов его фактического размера (проводится только людям с индексом массы тела не менее 35).Исследователи из Имперского колледжа Лондона воссоздали гормоны кишечника, которые вызывают изменения аппетита после бариатрической операции и используют это для нового клинического испытания.Пациентам давали смесь трех гормонов каждый день в течение четырех недель - и наблюдали потерю в весе от 2 до 8 килограммов всего за 28 дней.Если препарат не вызывает побочных эффектов, то его использование предполагается до тех пор, пока пациенты не достигнут здорового веса.