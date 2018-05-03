Почему нельзя лечить суставы в домашних условиях

1. У вас нет возможности провести полноценную диагностику

2. Большинство домашних методов неэффективны







Соседка посоветовала.















Так пишут в интернете (пишут в газете, говорят по телевизору).















Из книги «Лечим все болезни содой и ромашкой».















Бабушка так дедушку лечила.















На упаковке написано «от суставов».









3. Вы не знаете, как правильно лечить суставы, а поэтому можете навредить себе

4. Вы сильно ограничены в методах и средствах

5. Болезни суставов прогрессируют, и изменения могут быть необратимыми

Сегодня заболевания суставов входят в число наиболее часто диагностируемых. Они, конечно, редко сокращают продолжительность жизни, но всегда негативно влияют на ее качество. Многие люди боятся ходить к врачам и пытаются найти способ лечения в домашних условиях. Мы настоятельно не рекомендуем поступать подобным образом, и на это есть минимум пять причин.Что именно вы собираетесь лечить? Суставы? Но это анатомические структуры организма, а не заболевания. Боль в суставах? Это симптом, а не диагноз. Нет смысла лечить симптом – нужно избавляться от проблемы. Лечение должно быть направлено на устранение причин или хотя бы основных патогенетических факторов заболевания. Только в этом случае можно получить надежный и устойчивый результат.Существует целый ряд причин, по которым могут болеть суставы. Например, артрит – воспалительный процесс. Или артроз – он протекает без воспаления, и боль возникает вследствие повреждения хрящей суставной поверхности. Это может быть травма. Суставы болят при псориазе или системных заболеваниях соединительной ткани. Патологию может вызывать и подагра – нарушение обмена мочевой кислоты.Все перечисленные заболевания лечатся по-разному. Только зная диагноз, можно подобрать правильное лечение. Но можете ли вы его узнать? У вас есть домашняя лаборатория, где вы проведете необходимые анализы? А может быть, у вас на кухне стоит рентген-аппарат? Это маловероятно. Поэтому вывод один – придется пойти к врачу, чтобы узнать, почему у вас болят суставы, и начать лечение.Допустим, что диагноз у вас есть. Например, вы были у доктора несколько месяцев назад, и он установил, что у вас определенное заболевание. Что дальше? Как вы будете его лечить? Если вы не квалифицированный врач, то вряд ли имеете представление о том, как это делается.Вот несколько вариантов, откуда многие узнают о том, как «правильно» лечить суставы в домашних условиях:Использование не самых надежных источников информации приводит к тому, что человек лечится всякой ерундой. Он покупает в интернете дорогие и малоэффективные мази от всех болезней. Лечится травами или пищевыми продуктами по «бабушкиным» рецептам. Приобретает в аптеке мази, которые в лучшем случае на короткое время снимают боль, а в худшем – вообще бесполезны. Подавляющее же большинство методов, которые вы будете использовать, не принесут никакого облегчения.Допустим, вы не из тех, кто пользуется непроверенными данными. Вы не станете лечить суставы ромашкой и обогащать интернет-мошенников. Более того – вы знаете, где находится аптека, и даже готовы попросить совета у фармацевта. К чему это приведет? К сожалению, к чему угодно, но только не к излечению.Использовать препараты при патологии суставов – небезопасно. Как мы уже говорили, при разных болезнях лечение совершенно различное. Что поможет одному – навредит другому. Например, при артрите инфекционного происхождения назначаются антибиотики, но при артритах аутоиммунного происхождения они бесполезны. В подобных случаях хорошо помогают глюкокортикоиды, но они угнетают иммунитет. Поэтому, если вы используете глюкокортикоиды при инфекционном артрите, тяжесть заболевания только усугубится.Даже немедикаментозные методы воздействия могут навредить. Например, после травмы поврежденный сустав нужно охлаждать, а многие его согревают. В период восстановления, напротив, нужны согревающие процедуры, а человек может продолжать прикладывать лед. Но если боль вызвана артритом, то греть сустав нельзя – это пойдет во вред. И соседка, которая дает вам советы, скорее всего об этом не знает.Ладно, допустим на минуту, что у вас вообще нет проблем с информацией. Вы точно знаете, чем болеете. Вы не пользуетесь сомнительными средствами. Более того – вы где-то нашли руководство для врачей по ортопедии и точно знаете, как нужно лечить ту или иную болезнь.Увы, это тоже вряд ли поможет. Большинство эффективных методов терапии попросту недоступны в домашних условиях. Что вы можете сделать дома? Принять таблетку или нанести мазь – вот весь список лечебных процедур, которые вам доступны. Вы не сможете ни вправить вывихнутый сустав, ни пройти курс физиотерапии, ни прибегнуть к артротерапии (комплексному лечению суставов с помощью внутрисуставных инъекций собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами, и препаратов на основе гиалуроновой кислоты), ни тем более выполнить хирургическую операцию, которая может быть необходима.Делая выбор в пользу лечения в домашних условиях, вы неосознанно теряете драгоценное время. Практически все хронические заболевания суставов прогрессируют. Пока вы прикладываете компресс из капустного листа, ваши хрящи продолжают разрушаться. Ждать, когда патологические изменения в хрящах будут необратимыми, смысла нет – хронические заболевания суставов сами по себе не проходят. Все, что остается в такой ситуации – эндопротезирование: хирурги удаляют сустав, а на его место устанавливают искусственный протез. Ежегодно в мире проводятся миллионы таких операций, но многих из них можно было бы избежать, если бы пациенты обращались к врачу вовремя.Поэтому не стоит лечиться народными методами или принимать препараты «наугад». Ощутив боль в суставах, обратитесь к врачу-ортопеду. Он проведет диагностику, определит причину боли и установит диагноз. Затем подберет лечение, которое позволит если не вылечить болезнь полностью, то хотя бы значительно улучшить качество жизни и сохранить здоровье суставов.