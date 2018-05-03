Необычные свойства и угрозы аспирина

Что такое аспирин?

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Феномен отдачи

1 мая 1899 года в США начались продажи лекарства, о котором не знают разве что маленькие дети. Речь идет об аспирине. Препараты ивы, содержащие салицилаты, были известны еще в Древнем Египте. А в 1874 году в Дрездене была открыта первая фабрика по производству салициловой кислоты. Еще через несколько лет, в 1897 году, Феликс Хоффман из компании Bayer AG получил ацетилсалициловую кислоту, известную нам теперь, как аспирин.Таким образом, человечество лечится этим веществом 120 лет, и до сих пор ученые продолжают находить ему новые сферы применения. MedAboutMe выяснял, что нового узнала наука об аспирине за последние годы?Аспирин (ацетилсалициловая кислота) — один из самых популярных препаратов в мире. Он является нестероидным противовоспалительным средством (НПВС) и обладает жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом.Еще не так давно аспирин назначался для лечения большинства наиболее распространенных заболеваний, на первом месте среди которых находились различные ОРЗ. Сегодня с появлением новых лекарств спектр его применения стал уже. Несмотря на это, на данный момент множество людей на планете принимают его от раза к разу или ежедневно, защищая свое сердце и сосуды.По данным исследования 2018 года, каждому третьему россиянину аспирин не помогает. Причина — наличие мутаций хотя бы одного из генов PTGS2 и GPIIIa. Препарат при этом в рекомендованных дозировках просто не эффективен. Кстати, в том же исследовании обнаружилось, что у 15% жителей России имеется мутация гена CYP2C19. При ее наличии прием аспирина может привести к серьезным кровотечениям.Сегодня известно, что регулярный прием аспирина снижает вероятность развития рака желудка и пищевода у людей с ожирением. Эффект существует также в отношении рака легких, простаты и молочной железы, но в существенно меньшей степени. Причем в молодом возрасте аспирин для защиты от онкозаболеваний принимать бесполезно — его противораковые свойства проявляются у людей старше 50 лет.Цифры не так уж велики. Если тысяча человек (500 мужчин и 500 женщин) в возрасте 60 лет будут принимать аспирин, а другая тысяча мужчин и женщин не будет его пить, то через 10 лет во второй группе умрет на 17 человек больше, чем в первой: в 16 случаях это будет рак, а в 1,4 случаях — инфаркт миокарда.Ученые объясняют, почему аспирин срабатывает именно у людей с избыточным весом. Известно, что лишний жир в организме — это дополнительный источник некоторых гормонов и факторов роста. Данные соединения влияют на работу наших клеток и тканей. По одной из теорий, ожирение связано с усилением воспалительной реакции в тканях, и это провоцирует развитие процессов озлокачествления клеток. Аспирин уменьшает воспалительные процессы, связанные с ожирением, и таким образом является средством профилактики рака.Многолетние исследования также показывают, что аспирин может быть одним из способов профилактики рака кишечника. Правда, не для всех, а для людей, страдающих от наследственного заболевания под названием «синдром Линча». Пациенты с данным диагнозом в подавляющем большинстве заболевают колоректальным раком до 70 лет: 90 из 100 мужчин и 70 из 100 женщин. Если же пересчитать эти цифры на население в целом, то получится 7 из 100 представителей сильного пола и 5 из 100 — слабого.Голландские ученые провели эксперимент по разламыванию таблетки аспирина. Они делили таблетки по специальной линии на 2 части при помощи пальцев, обычного ножа и двух устройств для таблеток: PillToll и Pilomat. Оказалось, что лучше всего ломать таблетки аспирина пальцами, потому что потеря лекарства при этом минимальна.Неожиданное применение аспирина предложили ученые из Университета штата Аризона. Они попробовали давать обычную дозу аспирина людям, потерявшим своих близких. В таком состоянии у пациентов в 20 раз возрастает риск развития инфаркта миокарда и буквально взлетает артериальное давление.Оказалось, что у людей, которые в состоянии сильного стресса из-за потери близкого человека получали ежедневно 81 мг аспирина (доза для профилактики инфаркта), артериальное давление было ближе к норме, проявления депрессии выявлялись реже, и в целом физиологическое состояние было лучше, чем у людей, которые аспирин не принимали.Исследователи пока не могут объяснить точные механизмы антистрессового действия аспирина, но говорят о том, что людям из группы риска развития инфаркта и инсульта при подобных стрессовых ситуациях можно было бы давать препарат в качестве профилактики.Свойство аспирина разжижать кровь оказалось исключительно полезным для мужчин, страдающих от снижения потенции. Оказывается, тромбоциты у некоторых мужчин производят слишком большие количества тромбоксанов. Соединения из этой группы сужают просвет сосудов, увеличивают артериальное давление, а также запускают процессы агрегации тромбоцитов. Как следствие, циркуляция крови замедляется, кровоснабжение половых органов ухудшается, потенция падает. Прием аспирина оказывает почти такой же по силе эффект, как таблетка Виагры. Препарат разжижает кровь и повышает половую функцию.Интересный момент: ученые, обнаружившие это необычное свойство аспирина, при публикации статьи предупредили, что нередко ухудшение потенции идет рука об руку с болезнями сосудов и сердца, а также с диабетом. И в этом случае не стоит делать из аспирина Виагру, следует обязательно проконсультироваться с врачом. А буквально в феврале этого года уже другая команда исследователей обнародовала результаты наблюдений, согласно которым прием аспирина снижает риск смерти у пациентов с диабетом и сердечной недостаточностью.Отмечая противоречивость данных о влиянии аспирина на организм людей с диабетом и болезнями сердца, ученые по-прежнему рекомендуют советоваться с врачами, а не назначать себе аспирин самостоятельно.Несмотря на то, что с каждым годом ученые узнают об аспирине что-то новое, не стоит забывать, что это лекарство может быть опасным. Так, следует обсудить прием аспирина с врачом, если у пациента уже отмечались следующие патологии или состояния:аллергия на любые препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС); астма; язва желудка, проблемы с почками или печенью; склонность к кровотечениям; неконтролируемая гипертония.Также обязательное обсуждение с врачом требуется, если речь идет о ребенке до 16 лет или о пожилом человеке старше 65 лет, о беременной женщине, кормящей грудью или даже пытающейся забеременеть.Если по каким-либо причинам аспирин принимать нельзя, его можно заменить:парацетамолом — для борьбы с болью; клопидогрелом — для предотвращения образования тромбов.Аспирин может изменять свое действие при одновременном приеме других лекарств или менять действие других препаратов. А это тоже означает, что врач должен «дать добро» на прием аспирина, если пациенту ранее уже было назначено лечение.При нарушении этих правил и самовольном приеме аспирина у пациента могут развиться такие тяжелые побочные эффекты, как внутреннее кровотечение, пептические язвы и инсульт.В феврале этого года шведские ученые их Университета Упсалы сообщили об опасном для здоровья феномене отдачи, касающемся аспирина. Оказалось, что при длительном ежедневном приеме аспирина его нельзя отменять резко. В противном случае может вырасти риск развития инфаркта или инсульта — именно тех болезней, от которых препарат должен защищать. По словам ученых, феномен отдачи развивается из-за быстрого роста уровня факторов свертывания крови на фоне прекращения лечения аспирином.