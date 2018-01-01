Эпиляция – показания и противопоказания к процедуре

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Каждая девушка хочет всегда выглядеть безупречно. И это неудивительно, ведь девушки любят, когда на них обращают внимание представители противоположного пола. Для этого дамы регулярно обновляют гардероб, наносят макияж и посещают салоны красоты. Но особое внимание девушки уделяют удалению волос в нежелательных местах. Чаще всего они делают это при помощи обычной бритвы. Однако этот метод удаления нежелательных волос не очень эффективен, так как бриться приходится раз в несколько дней, а иногда и чаще. К тому же бритву нельзя использовать для удаления волос на руках и над верхней губой, для этих целей лучше всего проводить профессиональную эпиляцию. Из этой статьи вы узнаете о показаниях, противопоказаниях, а также о видах эпиляции.Прежде всего необходимо выяснить, чем отличается эпиляция от обычного бритья. Во время бритья удаляется лишь видимые волосы, но они в любом случае будут продолжать расти, так как волосяной фолликул остаётся нетронутым. Во время эпиляции происходит воздействие именно на волосяные фолликулы, в результате чего они разрушаются. Поэтому волосы в нежелательных местах уже не смогут вырасти.Показания и противопоказания к проведению эпиляцииЭпиляцию необходимо делать девушкам с повышенной активностью роста волос на некоторых участках тела, а также при проявлении аллергических реакций после бритья. Стоит отметить, что второе показание можно отнести и к мужчинам.Как у любой другой процедуры, у эпиляции есть свои противопоказания. Так, например, эпиляцию нельзя делать при сахарном диабете, заболеваниях кожного покрова, варикозе, гипертонии, герпесе, инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах на коже, а также при беременности и психических расстройствах.На сегодняшний день существует несколько видов эпиляции. Так, специалисты выделяют электроэпиляцию, энзимную эпиляцию, восковую и ультразвуковую эпиляцию, а также фотоэпиляцию и ЭЛОС-эпиляцию.