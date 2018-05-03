Как избавиться от состояния тревоги: 8 эффективных способов

Иногда чувство тревожности перестает быть разумным и буквально берет нас в плен. И тогда мы переживаем обо всех мелочах жизни: от вероятности внезапной простуды до начала глобального потепления... По словам специалистов, это нормальная реакция организма на возникшие трудности, но иногда тревожность может привести к физическим и психологическим последствиям.Специалисты дали несколько советов, как самостоятельно справиться с этим неприятным чувством.В первую очередь врачи ежедневно рекомендуют заниматься физической нагрузкой и время от времени проводить медитации. Также необходимо избегать употребления алкоголя и напитков, в составе которых есть кофеин.Кроме того, эксперты советуют употреблять определенные продукты.Витамин B и добавки магнияЕсли у вас дефицит магния, принимайте добавки или добавьте в свой рацион продукты, которые содержат его. Это поможет расслабить мышцы, нормализовать сердцебиение и предотвратить тревожность.ОвсянкаЭто идеальная пища для успокоения нервной системы. Овес содержит высокую концентрацию углеводов, которые повышают уровень серотонина в мозге.Ромашковый чайЭто растение имеет многочисленные полезные свойства. Ромашка обладает успокаивающим действием, что позволяет уменьшить стресс и беспокойство, также она помогает уснуть.ПассифлораУ этого растения много свойств, полезных для борьбы с бессонницей и проблемами, связанными с пищеварением. Оно обладает успокаивающим действиемСалатСалат-латук - очень полезный продукт, который помогает бороться с тревожностью и беспокойством, поскольку является естественным транквилизатором.Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ученые медицинского центра Лангон при Нью-Йоркском университете, после проведенных исследований, заявили, что употребление алкоголя нарушает баланс плохих и хороших бактерий во рту.Также мы информировали об эффективных способах избежания инфаркта.Кроме того, врачи разъяснили, какое количество спиртного можно употреблять, чтобы не нанести вреда своему здоровью.Добавим, некоторые продукты на прилавках магазина только выглядят полезными, однако для усиления вкуса производители добавляют ароматизаторы и большое количество сахара.