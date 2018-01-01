До приезда "скорой": что делать, если укусили змея или клещ

Медики рассказали, как оказать первую помощь пострадавшему на природе от укуса змеи или клеща.Отдых на природе может омрачиться такими событиями, как укус змеи или клеща. Немногим известно, что делать в таких случаях, куда бежать, какие препараты принимать и так далее.Медики напомнили отдыхающим о первых правилах неотложной помощи людям, которых укусила змея или же присосался клещ.Что делать, если укусила змея?1. Вызвать "скорую помощь" либо отправиться в медучреждение, если оно находится недалеко;2. Осмотреть место укуса. Если укусила ядовитая змея, то на теле будет два четких прокола и сильный отек, а не ядовитая - мелкие раны, которые нужно просто обработать спиртом или любым другим обеззараживающим средством. Также, при укусе ядовитой змеи появляются такие симптомы: озноб, тошнота, головокружение, гипотония (низкое артериальное давление).3. Принять любой антигистаминный препарат.4. Выпить много воды.5. Желательно меньше шевелиться, чтобы яд не распространился по всей кровеносной системе.Кстати, очень важно запомнить, как выглядела змея, которая вас укусила. Все дело в том, что сыворотка-антидот от укуса гадюки вовсе бессильна в случае, когда укусила кобра.Что делать, если присосался клещ?- извлечь клеща самостоятельно или отправиться к медикам, но лучше, чтобы он был изъят живым и спустя несколько минут после укуса, так как может занести инфекцию в кровь;- после извлечения клеща нужно обработать место укуса антисептиком;- самого клеща поместить в стеклянную емкость и доставить в СЭС для того, чтобы его обследовали на наличие опасной инфекции.В случае, если у человека после укуса клеща появились тревожные симптомы клещевого энцефалита или боррелиоза, необходимо срочно обратиться к врачу-инфекционисту за помощью.Помните, что самое главное в любой опасной ситуации - не паниковать, а вызвать "скорую" и оказать необходимую помощь человеку, который пострадал от змей, клещей и других тварей, являющихся переносчиками вирусов и инфекций.