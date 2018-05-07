Фастфуд мешает женщинам забеременеть

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Поглощающие слишком большое количество фастфуда женщины в два раза чаще сталкиваются с бесплодием, по сравнению с теми, кто употребляет много фруктов. К такому выводу пришли ученые из Университета Аделаиды в Австралии.Чем чаще женщина посещает фастфуд заведения, тем выше вероятность проблем с зачатием, и тем больше времени ей требуется для того, чтобы забеременеть. Исследователи выяснили, что если представительницы прекрасного пола употребляют фастфуд 4 раза в неделю или чаще, то на зачатие им требуется на месяц больше времени, по сравнению с теми, кто ест много фруктов и овощей. Любительницы фастфуда также в два раза чаще сталкиваются с бесплодием. Исследование показало, что определяющее значение в определении времени зачатия имеют фрукты и фастфуд, но не зелёные овощи и не рыба.По мнению исследователей, высококачественная диета с большим количеством фруктов и минимальным уровнем «пустых» калорий улучшает фертильность. Таковы выводы анализа питания более 5 600 женщин из Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Из этого количества 39% забеременели в течение месяца после начала попыток, а 8% потребовалось более года для зачатия ребёнка. В этом случае женщине ставится официальный диагноз бесплодие.Авторы исследования брали во внимание и другие факторы, способные спровоцировать бесплодие, включая вес женщины, отношение к курению и употреблению алкоголя. Количество жертв ожирения среди представительниц прекрасного пола постоянно растет, и одновременно увеличивается число женщин, сталкивающихся с трудностями при зачатии и диагностированным бесплодием. Исследование показывает, что простое поглощение фруктов является не только безопасным, но и эффективным способом борьбы с данной проблемой.