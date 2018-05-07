Поездки на автомобиле грозят смертельными тромбами вен

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Длительные поездки в автомобилях могут приводить к смертельно опасным закупоркам кровеносных сосудов. К такому выводу пришли японские ученые. Новое исследование японских ученых позволяет предположить, что длительные поездки в автомобилях или перелеты в самолетах существенно увеличивают риск развития опасного для жизни расстройства под названием тромбоэмболия вен. Это закупорки в кровотоке, которые чаще всего возникают в глубоких венах ног, паха или рук. Для того, чтобы полноценно оценить последствия длительного пребывания в сидячем положении во время поездок на автомобиле, исследователи собрали информацию о последствиях землетрясения в Кумамото, случившегося в Японии в апреле 2016 года. Анализ этой информации показал целую эпидемию сгустков крови или тромбов в ногах, которые в большинстве случаев добирались до легких у многих людей, эвакуируемых с помощью автомобилей из зоны бедствий. Несколько десятков пациентов были госпитализированы в связи с тромбоэмболиями вен именно после подобных переездов. Из них 82,4% провели целую ночь в автомобилях. Учёные называют это драматичным примером того риска, которым грозит длительный переезд на автомобиле или перелёт на самолёте, связанный с ограничением подвижности человека. При этом крайне важно помнить о том, что людям необходимо хотя бы один раз в час вставать на ноги и разминаться. В самолёте это сделать проще, но и при длительных поездках на автомобилях рекомендуется время от времени делать остановки и выходить наружу, чтобы тем самым снижать риск смертельно опасных осложнений, которые легко предотвратить.