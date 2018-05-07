ТОП-7 полезных продуктов для завтрака

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Международная группа диетологов, проведя ряд исследований, определила семь самых полезных для завтрака продуктов. Утреннее меню должно быть составлено таким образом, чтобы организм в полной мере получал весь комплекс питательных веществ.Старинная мудрость о завтраке, который человек должен съесть сам, не теряет актуальности и в современных условиях. Наоборот, агрессивная информационная среда и напряженная работа требует защиты организма.Итак, на первое место диетологи поставили куриные или перепелиные яйца, которые в любом виде содержат целый набор из белков, углеводов и клетчатки.На второй строчке рейтинга остались каши с молоком или сушенными фруктами. Ржаной хлеб должен всегда дополнять утреннее меню. Он актуален особенно для женщин, тщательно следящих за своей фигурой.Приветствуются разнообразные молочные продукты, особенно кефир, ряженка и йогурты, содержащие живые бактерии. Подойдет для завтрака и варенное куриное мясо. Завершить первую трапезу можно свежим грейпфрутом.