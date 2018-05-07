Ветеринар объяснил, почему не стоит чесать собаке живот

Опрокидываясь на спину в присутствии человека, собаки оказывают ему доверие, однако этот жест совсем не означает просьбу почесать живот.Издание ссылается на книгу профессора Королевской ветеринарной школы при Эдинбургском университете Джилл Маккей, в которой автор развенчивает популярные мифы о поведении домашних животных.По словам Маккей, в собачьей стае упасть на спину и задрать все четыре лапы — это показать полное доверие. Хозяин же обычно умиляется этому жесту и пытается погладить или почесать живот питомца, тем самым вторгаясь в его личное пространство. Однако за тысячелетия, проведенные рядом с людьми, собаки научились понимать, что радует человека, и не препятствуют этому.Другой распространенной ошибкой, которую совершают хозяева, является неправильная реакция на лай, которым собаки встречают незнакомца. Обычно хозяева начинают ругаться или отгонять пса, однако в этой ситуации лучше вообще не обращать на него внимания."Собака не всегда понимает, что происходит. Она может подумать, что вы взволнованы, и начать лаять еще сильней В этой ситуации лучше вообще игнорировать животное и не смотреть на него. Собаки любят нас и наше внимание, поэтому это хороший способ объяснить им, что они ведут себя неправильно", — пояснила Маккей.Ошибки хозяева совершают и при общении с кошками. По мнению эксперта, бессмысленно отучать кота драть диван или пить воду из-под крана."Кот заходит в гостиную и первое, что он видит, это диван. Это же еще одна стена, поэтому ее нужно обязательно пометить как свою территорию. Вместо того чтобы кричать на него, поставьте где-нибудь рядом когтеточку", — объяснила Маккей.