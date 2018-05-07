Ученые назвали идеальный для здоровья десерт

Ученые рассказали о самом полезном для здоровья десерте. По словам специалистов, мармелад обладает массой положительных свойств, которые отсутствуют в обычных шоколаде, печенье и прочих сладостях.Данный вид десертов положительно сказывается на работе желудка, активируя процесс переработки сложных углеводов. Кроме того, полезные микроэлементы, содержащиеся в мармеладе, способствуют более быстрому усваиванию белка. Исследователи отмечают, что речь идет о натуральном продукте, не содержащем в составе консервантов и прочих химических соединений.По словам ученых, при употреблении мармелада важно помнить о пропорциях, так как большое количество сладостей может привести не только к ожирению, но и всевозможных хроническим недугам, среди которых повышение риска развития сахарного диабета.«Мармелад позволяет организму значительно быстрее избавиться от патогенных веществ, содержащихся в организме. Также стоит помнить о пользе шоколада, но количество сахара в нем должно сводиться к минимуму. Только в этом случае он положительно влияет на мозговую активность и дает возможность человеку быстрее обрабатывать информацию и забыть о проблемах с памятью», - отметили ученые.