Как тренироваться с пользой для здоровья и быстрого результата

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Эксперты дали несколько важных советов, которые помогут вам быстро прийти в желаемую форму и при этом не угробить здоровье.Каждый желающий похудеть сталкивается с тем, что так или иначе на одной диете эффектных результатов не достичь. Когда челок снижает потребление калорий, то его масса тела уменьшается, а вместе с этим обвисает кожа и только регулярные тренировки способны поддержать ее тонус и не допустить появления дряблости.Отправляясь в тренажерный зал или начиная бегать по утрам, многие люди допускают массу ошибок, которые приводят к ухудшению здоровья в целом.К примеру, людям, имеющим более 20 кг избыточного веса категорически запрещено бегать, так как это негативно повлияет на суставы. Также, на начальном этапе похудения не стоит увлекаться силовыми тренировками и белковой пищей, потому что это приведет к увеличению мышечной массы тела и объемов.Британские ученые решили в очередной раз напомнить о том, как правильно тренироваться, чтобы не потерять здоровье, а только лишний жир, и как сделать это в кротчайшие сроки.Они провели исследование, в ходе которого выяснили, что тренироваться сразу после приема пищи крайне небезопасно. К тому же, спорт на полный желудок не принесет желаемых результатов похудения, да и заниматься человеку будет куда тяжелее, чем если бы он пришел в зал, будучи голодным.Тренировка на полный желудок - это пустая трата времени для человека, который хочет похудеть. Все дело в том, что его организм и физические усилия будут работать лишь на сжигание потребленных за трапезой калорий, а не тех жировых накоплений, от которых на самом деле он хочет избавиться.Ни для кого не секрет, что после силовых тренировок жиры расщепляются еще несколько часов. Но это только в том случае, если человек был голоден перед занятием в тренажерном зале.Таким образом, сам собой напрашивается вывод, что наилучшим временем для жиросжигающих тренировок является утро. И завтракать после тренировки можно будет аж через 30-45 минут. В таком случае борьба с лишним весом завершится намного раньше, чем вы могли бы себе представить.Занимайтесь спортом, включив здравый рассудок и посоветовавшись с человеком, который знает толк в этом деле и может помочь вам выбрать только те упражнения, которые не испортят ваше самочувствие и обеспечат максимально эффектный результат, к которому вы стремитесь.