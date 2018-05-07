Весенняя ангина: почему болит горло

Стрептококк и другие возбудители

Причины развития инфекции весной

Симптомы ангины

Профилактика ангины весной

Принято считать, что вспышки острых респираторных заболеваний чаще случаются в холодное время. Однако с приходом теплой погоды далеко не все из них перестают быть угрозой. Так, например, ангина встречается чаще как раз весной и летом. Почему так происходит, как распознать болезнь и можно ли ее предотвратить в первые теплые дни, разбирался MedAboutMe.Ангина, или острый тонзиллит — воспаление лимфатического глоточного кольца, чаще распространяющееся только на небные миндалины. Болезнь всегда носит инфекционный характер, то есть провоцируется конкретным возбудителем. При этом вызвать ее могут бактерии, вирусы и даже грибки. Поэтому диагноз «ангина» указывает на локализацию воспалительного процесса, но не на сам тип инфекции. Для точного определения возбудителя необходимо проводить анализы.И все же статистика показывает, что чаще всего к острому тонзиллиту приводит бета-гемолитический стрептококк группы А — эта бактерия обнаруживается у 9 из 10 пациентов с воспаленными миндалинами. Реже провоцируют болезнь стафилококки, пневмококки и другие микробы.Острый тонзиллит может быть следствием заражения вирусами. Среди детей часто встречаются герпетическая и энтеровирусная формы ангины, но вызвать болезнь могут также аденовирусы, вирусы Коксаки, вирус гриппа и другие. Как правило, вирусные формы протекают намного легче бактериальных — симптомы выражены неярко, нет сильной интоксикации организма. К тому же такие тонзиллиты проходят через 7-10 дней без лечения, а вот стрептококковые требуют антибактериальной терапии.Чтобы понять, почему ангина — частый диагноз в теплое время, нужно разобраться, как ведет себя стрептококк в организме человека. Эта бактерия, как и стафилококк, относится к условно-патогенной микрофлоре. На деле это значит, что она может жить на слизистых и не вызывать болезнь. Исследования показывают, что у жителей крупных городов наличие стрептококков и стафилококков в мазках — это достаточно распространенное явление, при этом такие люди совершенно здоровы.Условно-патогенная микрофлора представляет опасность только тогда, когда иммунитет человека ослабевает. В этом случае бактерии начинают бесконтрольно размножаться и приводить к серьезным воспалениям и гнойным процессам. Для ангины характерен как раз такой тип развития заболевания — так называемое эндогенное инфицирование, когда под действием неблагоприятных факторов колония условно-патогенных бактерий резко увеличивается. И именно весной таких факторов становится значительно больше. Так, спровоцировать болезнь могут:Общее переохлаждение. Весенний воздух еще недостаточно прогрет, поэтому днем на солнце может быть жарко, а ночью — ощутимо прохладно. К тому же в течение дня погода может резко меняться. Неудивительно, что именно в это время люди часто страдают от переохлаждения. Локальное воздействие холода. Местный иммунитет, который защищает именно слизистые носоглотки, также может пострадать от холода. Ангина может развиться после слишком холодных напитков или порции мороженого в теплый день. Ослабление иммунитета после ОРВИ. В начале весны увеличивается количество острых респираторных вирусных заболеваний. Несмотря на то, что большинство из них переносятся легко и без осложнений, иммунитет все равно страдает и требует времени на восстановление. Авитаминозы. Недостаточное количество овощей и фруктов в зимнем рационе также влияет на защитные силы организма. Аллергическое раздражение слизистой. Именно на весну приходится пик поллинозов — аллергии на пыльцу растений. Хронические воспаления во рту, носоглотке или дыхательных путях. Толчком для ангины нередко становятся кариес, плохо пролеченный бронхит или ринит.Экзогенное инфицирование, при котором возбудитель попадает в организм извне, например, от зараженного человека или предметов, также может стать причиной ангины. Но все же весной большинство случаев острого тонзиллита — результат активизации своей условно-патогенной микрофлоры.Поскольку для весны характерны именно бактериальные формы острого тонзиллита, ангина протекает с выраженной симптоматикой. Нередко встречаются фолликулярная и лакунарная формы, которые в быту называют гнойной ангиной. Для них характерны следующие признаки:Резкое ухудшение самочувствия, симптомы развиваются за короткое время. Высокая температура — до 39-40°С. Выраженная боль в горле, которая усиливается при глотании. Иногда человек отказывается от еды и питья, настолько сильны болевые ощущения. Миндалины увеличиваются в размере, краснеют, становятся рыхлыми на вид. На них появляются гнойнички в виде небольших белых и желтоватых точек или налета. Общая интоксикация организма — головные боли, слабость, ломота в суставах. Увеличение лимфатических узлов.При таких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу и строго следовать его рекомендациям, не отказываться от терапии антибиотиками. Стафилококковая инфекция, проявляющаяся в виде ангины, может давать серьезные осложнения. В частности, приводить к воспалительным процессам в сердце (миокардит), поражать почки и другие органы. В редких случаях стафилококк провоцирует ревматическую лихорадку, которая заканчивается воспалением суставов и развитием клапанных пороков. Поэтому если на фоне ангины или после нее у человека появляются боли в сердце, нужно обязательно проконсультироваться с кардиологом.Главные причины ангины весной — не заражение инфекцией, а состояние организма и неблагоприятные внешние факторы. Поэтому меры профилактики могут быть достаточно эффективными в борьбе с заболеванием. Врачи рекомендуют соблюдать следующие предписания:Полноценное питание.Весной появляется первая зелень и овощи, эти продукты должны быть обязательно включены в рацион в достаточном количестве.Частые прогулки на свежем воздухе.При этом нужно правильно подбирать одежду и следить за тем, чтобы не потеть — влажная кожа легко переохлаждается даже при небольшом весеннем ветре.Закаливание.Контрастный душ и прохладное питье помогут укрепить иммунитет и сделать организм менее восприимчивым к переохлаждению. Взрослым врачи иногда рекомендуют рассасывание кусочков льда даже во время самой ангины, это помогает уменьшить боль.Полноценное лечение ОРВИ.Вирусная инфекция в норме проходит за неделю, если же симптомы остаются после этого времени, нужно обратиться к врачу. Такая ситуация может говорить о развитии осложнений или обострении хронических заболеваний, а это существенный фактор риска.Отказ от курения.Особенно важно соблюдать это правило при различных ОРЗ или аллергиях. Табачный дым дополнительно повреждает слизистые и понижает местный иммунитет.