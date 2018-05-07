Признаки и симптомы анорексии

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Возможные признаки, которые могут подсказать, что ваш ребенок — в группе риска по развитию анорексии.Признаки анорексииотсутствие интереса к любой пище;внезапное необъяснимое снижение веса или крутое падение графика изменения массы тела;вес больше, чем на 5 процентов ниже среднего для этого возраста и роста;внешние признаки недостаточного питания. Подросток выглядит как «кожа да кости»;сухие, ломкие волосы;сухая кожа;появление сухих белесых волос — лануго;подросток зациклен на весе и внешности;подросток «слишком усердствует», выполняя упражнения. Девочка полагает себя обязанной постоянно заниматься в спортзале или каким либо интенсивным спортом, например бегом, — причем намного больше, чем это необходимо для здоровья;месячные у девушки становятся нерегулярными или вообще прекращаются, либо менархе не наступает в том возрасте, когда положено;постоянные головокружения и обмороки; - повторяющиеся необъяснимые приступы тошноты;внезапные судороги;признаки депрессии или тревожности.Если у вашего ребенка или подростка есть какой-либо из этих признаков, проконсультируйтесь со своим педиатром.Что делать?Поговорите со своим врачом. Если педиатр подозревает, что у вашего ребенка могут быть признаки ано рексии, необходимо сделать анализ крови для исключения тяжелых заболеваний. У страдающих анорексией могут быть глубокие и опасные для жизни дефициты некоторых питательных веществ и солей, особенно калия и натрия, которые могут привести к развитию судорог и даже к смерти. Лечение анорексии должно быть многосторонним, с участием различных специалистов.Педиатр должен тщательно следить за состоянием здоровья пациента, визиты к нему должны быть частыми, включать контроль массы тела, роста и анализов крови на электролиты.Консультируйтесь с диетологомДиетолог необходим, чтобы тщательно контролировать ежедневное потребление калорий больным и давать советы, как правильно питаться. Очень важно, чтобы у специалиста был опыт работы с больными анорексией. Консультации психотерапевта. К лечению анорексии также должны быть привлечены психолог и/или психиатр. Анорексия всегда сопровождается признаками депрессии или тревожного расстройства, которые необходимо выявлять и лечить.Люди, страдающие анорексией, имеют более высокую склонность к самоубийству, которую следует учитывать. Кроме того, доказана эффективность определенных видов поведенческой терапии влечении анорексии. Увы, даже с помощью самого лучшего лечения анорексию трудно контролировать. Часто это — пожизненная болезнь, с которой личности приходится вести постоянную борьбу за право видеть себя иначе и жить здоровой жизнью.К счастью, за последние двадцать лет мы стали намного эффективнее диагностировать и лечить эту изнурительную болезнь. Ранее эксперты назвали пять симптомов анорексии.