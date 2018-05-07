Особенности иммунитета новорожденных

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Иммунная система здорового взрослого человека работает эффективно и совершенно незаметно, хотя при этом ежедневно выполняет множество функций. Ее основная задача — распознать и вывести из организма как опасные микробы, так и собственные «испорченные» клетки. Такого уровня мастерства иммунная система достигает в результате длительного срока «обучения» — на протяжении всего периода детства вплоть до подросткового возраста. Впервые с окружающим миром она сталкивается сразу после рождения малыша. Насколько он защищен в первый месяц своей жизни и способен ли противостоять инфекциям, MedAboutMe узнал у специалиста иммунолога.Период новорожденности — время естественной иммуносупрессииМолодой маме, только что вернувшейся домой с крошечным грудничком на руках, сердобольные родственники дают множество советов. Один из них — стараться не звать гостей в первый месяц. Казалось бы, почему бы и нет? Если самочувствие женщины позволяет, а малыш спокойно спит в кроватке. Однако прислушаться к мнению «бывалых» все же стоит. Посторонние в доме, какими бы близкими родственниками и друзьями они ни были, могут принести с собой не самые приятные для малыша подарки в виде бактерий и вирусов. Для взрослых эти микробы уже не представляют особой опасности, а вот для маленького человечка — очень даже.Иммунная система ребенка в период новорожденности, а именно первые 28 дней жизни, находится в состоянии физиологического (естественного) угнетения. Другими словами она не способна полноценно выполнять свои функции, а потому риск инфекционных заболеваний достаточно велик. С одной стороны, это кажется значительным недостатком, так сказать «погрешностью эволюции». С другой — все легко объяснимо. Сразу после рождения ребенок сталкивается с огромным количеством чужеродных антигенов (микробов). Если бы на каждый из них маленький организм реагировал полноценным иммунным ответом, то он бы просто погиб от тяжелой иммунопатологии. Таким образом, иммуносупрессия в первый месяц жизни малыша имеет важное биологическое значение, несмотря на минус в виде повышенной восприимчивости ребенка к вирусам и бактериям.Почему новорожденный болеет ОРВИ?Чувствительность новорожденного к респираторным вирусам крайне высока. Если микробов «принесет» в дом заболевший папа или бабушка, то, вполне вероятно, малыш примет эстафету острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Противовирусная защита ребенка первого месяца жизни еще слаба:повышена проницаемость естественных анатомических барьеров, таких как кожа и слизистые оболочки; существует относительная недостаточность местного иммунитета слизистых оболочек, потому как защитные антитела — секреторные иммуноглобулины А (sIgA) полностью отсутствуют у новорожденных и появляются только на втором месяце жизни; циркулирует только «ранний» интерферон (белок, обладающий противовирусной активностью). Его защитные свойства незначительны; в ответ на проникновение инфекции в организм развивается лишь первичный иммунный ответ с преобладанием синтеза иммуноглобулинов М (IgM); не остается иммунологической памяти после перенесенной инфекции.В настоящее время широко распространены лекарственные препараты - иммуномодуляторы, которые либо стимулируют выработку собственного интерферона, либо содержат готовый интерферон. Их все чаще можно встретить в назначениях врачей терапевтов и педиатров. Цель — профилактика и лечение вирусных инфекций. В отдельных случаях такое воздействие на неокрепшую иммунную систему ребенка обосновано. Защитные свойства «раннего» интерферона у новорожденных незначительны, а такие факторы как, например, искусственное вскармливание, перенесенная внутриутробная инфекция или холодное время года дополнительно снижают активность клеток, продуцирующих его. Однако необходимо помнить о возможном отрицательном эффекте препаратов готового интерферона в случае их длительного и частого применения.Особенности бактериальной инфекции у новорожденныхВ первый месяц жизни маленький организм слабо сопротивляется условно-патогенным и гноеродным бактериям. Это значит, что микробы, которые в норме не страшны взрослому человеку, способны стать причиной генерализованной тяжелой инфекции — сепсиса новорожденных. Словно костер, разгоревшийся от искры, грозное заболевание начинается с небольшого очага воспаления, например, воспаления пупочной ранки.Причина такого распространения инфекции в организме новорожденного — несовершенство системы фагоцитоза. Клетки, отвечающие за поглощение бактерий — фагоциты, отличаются сниженной активностью. Их миграция к очагу инфекции ограничена, а «переваривание» микробов — неполноценно.Роль материнских антител и грудного молокаВстреча новорожденного с различными вирусами и бактериями вызывает лишь первичный иммунный ответ — синтез неспецифических антител класса М (IgM). Переключение на синтез специфических антител класса G (IgG) происходит постепенно. Их количество только к концу второго года жизни начнет приближаться к взрослой норме. Однако в период до полугода у малыша все же есть ценные иммуноглобулины G, полученные от матери через плаценту. Таким образом, он защищен от многих опасных инфекционных заболеваний, которыми она в свое время переболела или против которых была привита. Например, дифтерия, корь, краснуха, ветряная оспа и другие. К сожалению, не всегда материнские антитела защищают грудничка от ОРВИ. Причина этому - многообразие респираторных вирусов. Далеко не со всеми из них женщина встретилась в течение жизни.Роль грудного молока в жизни ребенка бесценна. Помимо питательных веществ новорожденный получает так необходимые ему в первый месяц жизни иммунные факторы:секреторный иммуноглобулин А (sIgA) - обеспечивает защиту слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта от бактерий и вирусов — кишечных инфекций; лизоцим — способствует росту нормальной микрофлоры кишечника, ограничивая размножение патогенных микроорганизмов; лактоферрин — обладает противобактериальными, противовирусными, противогрибковыми свойствами; иммунные клетки (макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты) защищают организм от патогенных микроорганизмов, по сути, выполняя основные функции иммунной системы.Несмотря на то, что формирование иммунной системы ребенка начинается еще в утробе матери, в первый месяц жизни ее функции угнетены. Лишь некоторые компоненты (например, фермент лизоцим) работают в полную силу. Для того чтобы противостоять инфекциям, малыш активно использует антитела, полученные еще в период беременности, а также иммунные факторы грудного молока.