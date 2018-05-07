Ученые открыли особую опасность косметики

Женщинам, которые активно пользуются косметикой, нужно внимательно следить за составом тех средств, которые они покупают. Исследование, в котором объектом научного интереса стали женщины, активно пользующиеся косметикой и парфюмерией, было проведено учеными из Университета штата Массачусетс (США). Они пригласили для участия в проекте группу женщин, которые ежедневно применяли около 20 наименований парфюмерной и косметической продукции. В результате исследователи обнаружили: в женские тела проникает слишком много косметики.«За год в организм женщины, активно использующей косметику, попадают 2,5 килограмма различных химических веществ, содержащихся в бьюти-продуктах», - подсчитали специалисты.Насколько безопасны химикаты, попадающие в организм через кожу и слизистые оболочки – это отдельный вопрос. Известно, например, что одним из самых широко используемых производителями косметики веществом является триклозан. Данные научных исследований говорят о том, что под воздействием триклозана могут возникать проблемы с деятельностью эндокринной системы, которые вызывают у женщин повышенную активность мужских гормонов, рост лишнего веса, нарушение менструального цикла, чрезмерный рост волос и бесплодие. Кроме того, в косметике обнаруживались следы присутствия тяжелых металлов, обладающих канцерогенными свойствами.