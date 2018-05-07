Названы главные ошибки при выборе пластических хирургов
«Традиционно я отказываю в операциях каждому четвертому пациенту, - рассказывает доктор Барретт. - Во время консультации выясняется о существовании определенных проблем с их здоровьем, из-за которых они будут подвергать себя совершенно ненужным риску при проведении тех или иных операций и процедур. Я вовсе не хочу столкнуться с подобными осложнениями, а мой опыт точно подсказывает, когда они могут возникнуть. Одна моя пациентка, которой я отказал, возвращалась множество раз и требовала проведения этой операции, но всякий раз я ей объяснял о существующих рисках и говорил «нет». В конце концов, она нашла себе другого хирурга, который согласился провести операцию. Как я и предполагал, женщина столкнулась с серьезными осложнениями, которые потребовали значительного количества реконструктивных процедур и многих месяцев в больнице».
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