Названы главные ошибки при выборе пластических хирургов

Опытный пластический хирург рассказал о самых главных ошибках, которые совершают пациенты при проведении косметических операций. Нередко эти ошибки грозят смертельно опасными последствиями. Все мы слышали страшные истории про импланты ягодиц или груди, которые неожиданно начинают протекать, вызывая некроз тканей и сепсис. Немалое количество пациентов сталкиваются и с другими опасными осложнениями. Владелец одной из самых престижных клиник красоты Barrett Plastic Surgery в Беверли-Хиллз доктор Дэниел Барретт рассказал о том, что подавляющее большинство подобного рода случаев происходит с теми пациентами, которые обращаются за услугами к неквалифицированным хирургам. Конечно, существует риск врачебных ошибок и со стороны опытного профессионала, который ежедневно на протяжении многих лет выполняет те или иные пластические операции. Однако эти врачи придерживаются высоких стандартов в подготовке и образовании, чего не наблюдается у докторов, не имеющих квалификации. Пациентам необходимо помнить о двух ключевых компонентах пластической операции - анестезии и квалификации самого хирурга. Именно поэтому необходимо обращаться в те центры, в которых работают квалифицированные анестезиологи. Если наркоз осуществляется специалистом не слишком подготовленным, то это грозит смертельно опасными последствиями. Доктор Барретт рекомендует обращаться в те центры, которые специализируются на проведение интересующих вас операций. Это сводит вероятность послеоперационных осложнений до минимума. Очень важно, чтобы пациент услышал слово «нет» от пластического хирурга, которое произносится много раз в день. Если врач в чём-то отказывает, то у него имеются на это причины, и не стоит обижаться, а потом отправляться к другим специалистам.«Традиционно я отказываю в операциях каждому четвертому пациенту, - рассказывает доктор Барретт. - Во время консультации выясняется о существовании определенных проблем с их здоровьем, из-за которых они будут подвергать себя совершенно ненужным риску при проведении тех или иных операций и процедур. Я вовсе не хочу столкнуться с подобными осложнениями, а мой опыт точно подсказывает, когда они могут возникнуть. Одна моя пациентка, которой я отказал, возвращалась множество раз и требовала проведения этой операции, но всякий раз я ей объяснял о существующих рисках и говорил «нет». В конце концов, она нашла себе другого хирурга, который согласился провести операцию. Как я и предполагал, женщина столкнулась с серьезными осложнениями, которые потребовали значительного количества реконструктивных процедур и многих месяцев в больнице».