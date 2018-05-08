Перхоть: отчего на самом деле она появляется

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Причинами перхоти называют большое количество мужских половых гормонов, чрезмерное салообразование, неправильный уход, проблемы с иммунитетом, стресс и другие факторы. При этом белые хлопья отмершей кожи «украшают» головы людей независимо от их возраста, пола и состояния здоровья. Так в чем же истинная причина?Микроскопические враги здоровой шевелюрыЕще в конце XIX века французский ученый Луи Малассе обнаружил на покровах волосистой части головы микроскопический грибок, прекрасно себя чувствующий в окружении кожного сала и отмерших эпидермиальных клеток. Этот паразит из рода дрожжей был назван в честь первооткрывателя Малассезией (на латыни — Malassezia Furfur).Ученый всесторонне исследовал простейшее и сделал вывод, что оно и вызывает перхоть. Именно благодаря открытию Малассе появился позднее антибактериальный шампунь «Низорал» и аналогичные ему средства, призванные устранять первопричину этого досадного косметического дефекта.Но наука не стоит на месте. Клинические испытания по изучению эффективности антибактериальных средств продолжились, в результате чего недавно были обнародованы новые данные об истинной первопричине образования перхоти.Баланс — наше всёУже в XX веке было доказано, что грибы Malassezia встречаются и у людей, которые никогда не сталкивались с проблемой себореи и перхоти. Специалисты Университета Цзяо Туна (Шанхай) продолжили исследования и сделали интересное открытие. Оказывается, злосчастная Малассезия не виновата в возникновении перхоти. Корень зла кроется в нарушении баланса микрофлоры головы.Человеческий эпидермис усеян большим количеством микроорганизмов. Они прекрасно сосуществуют друг с другом, если человек здоров и его иммунитет вовремя подавляет активность агрессивных форм жизни. На голове присутствуют 2 основных типа бактерий: стафилококки (Staphylococcus) и пропионибактерии (Propionibacterium). Пока последние в большинстве, перхоти нет. Как только вырастает число стафилококков, начинаются проблемы.В шанхайском исследовании участвовали 59 человек 18—60 лет. Все подопытные наблюдались при разных условиях и в течение продолжительного времени. Ученые учли иммунитет, состояние здоровья, возраст, тип кожи и другие факторы. Оказалось, что с возрастом у человека нарушается бактериальный баланс на поверхности эпидермиса и в результате этого появляется перхоть.Теперь научному сообществу предстоит узнать, почему это происходит и как сдерживать рост бактерий Staphylococcus, преобладание которых и приводит к проблемам с волосами.