Назван витамин, полезный для страдающих от ожирения

Группа исследователей в США провела эксперимент, в котором принимали участие мужчины и женщины, имеющие много избыточного веса, то есть, находившихся на той или иной стадии ожирения.Ученые разделили добровольцев на две группы, где в первой группе участники употребляли ежедневно витамин с, а во второй - стали несколько раз в неделю посещать аэробику либо ходить пешком по 7-10 км в день.Через три месяца после начала исследования все, кто принимал участие в этом проекте, прошли медицинское обследование. Как оказалось, в обеих группах добровольцы избавились от значительной массы лишних килограммов, но самое главное - у них улучшилось состояние сосудов.Таким образом, ученые предположили, что прием витамина С также благоприятно воздействует на сосудистую систему и сердце человека, как и двигательная активность.Для справки: у людей с ожирение сосуды сдавливаются за счет высокого уровня фермента "эндотелина", а витамин С как раз блокирует этот фермент, снижая риск спазмов сосудов, что приводит к развитию серьезных заболеваний.После этого исследования ученые продолжили изучать полезные свойства витамина С и на данный момент они с уверенностью заявляют, что благодаря регулярному приему суточной дозы этого витамина человек с ожирением сможет предупредить заболевания сердечно-сосудистой системы.Конечно, польза витамина С не ограничивается только эффективной поддержкой сосудов. Как известно, этот витамин укрепляет иммунитет и улучшает настроение, а также способствует ускорению обмена веществ.Кстати, принимать витамин С можно в чистом виде, включив в рацион питания капусту, киви, лимоны, грейпфруты, апельсины, ягоды, шпинат, щавель, укроп, плоды шиповника и так далее.