Эти симптомы сердечных болезней часто игнорируют

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Кардиологи советуют внимательнее относиться к своему самочувствию.Среди сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причинами преждевременной смерти №1 в мире, есть такие, которые развиваются бессимптомно. Но даже те, которые проявляют себя, нередко остаются незамеченными.Не все симптомы должны заставить человека бежать к врачу, но если это хотя бы косвенно касается сердца, то обследование уж никак не будет лишним, ведь всем известно, что от состояния внутреннего "мотора" зависит то, сколько человек проживет.Эти симптомы сердечных недугов часто игнорируют:- на мочках ушей появляются морщины - это может быть сигналом развития атеросклероза (забивания сосудов холестериновыми бляшками);- жировые складки на коленях, локтях и даже веках глаз могу указывать на высокий уровень холестерина, а значит и развивающемуся атеросклерозу, гипертонической болезни, ишемии сердца;- округление ногтевой пластины может свидетельствовать о том, что к сердцу попадает минимальное количество кислорода и это говорит о развитии сердечной недостаточности, которая рано или поздно перерастет в более серьезные заболевания;- "жировое кольцо", образующееся вокруг радужной оболочки глаз, является признаком коронарной болезни сердца;- синеющие губы тоже должны насторожить человека, потому что указывают на цианоз - дефицит кислорода в крови.В случае обнаружения подобных признаков, указывающих на заболевания сердца, следует обратиться к кардиологу, пройти ЭКГ и УЗИ, дабы своевременно начать лечение и увеличить свои шансы на скорейшее выздоровление.