Названы самые частые ошибки в уходе за кожей лица

Косметологи советуют избегать совершения этих действий.Не можете справиться с акне и жирным блеском? Наверняка вы что-то делаете не так. Специалисты медико-косметологического центра подскажут ТОП-5 ошибок в уходе за проблемной кожей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на solomenka.org.ua.1. Умывание мыломИз-за того, что мыло подсушивает кожу, многие считают его панацеей от обильного выделение кожного сала. Мыло и вправду сушит кожу и убирает жирный блеск, однако и нарушает естественный баланс кожи, что провоцирует выделение еще большего подкожного сала. Как результат – жирный блеск на лице и усугубление проблемы акне.2. Нанесение обильного слоя макияжаЧтобы замаскировать надоедливые прыщики многие женщины и девушки начинают их обильно замазывать тональным кремом. Проблему это не решает ни внешне, ни внутренне. Серьезные акне под слоем тонального крема еще больше воспаляются и разносятся по лицу. Для того, чтобы как можно быстрее убрать прыщи, необходимо максимально отказаться от маскирующих средств и заняться лечением под присмотром врача. Помните о том, что макияж необходимо тщательно смывать.3. Неподходящие средства для уходаДля жирной кожи необходимо пользоваться средствами, предназначенными для жирной и проблемной кожи. Использование косметических продуктов для сухой кожи усугубляет состояние лица и может спровоцировать появление акне в большем количестве. Также негативно влияет на состояние кожи и частое использование скрабов и «отшелушивающих» средств. Не стоит думать, что чрезмерное очищение улучшит ситуацию, чтобы справиться с проблемой необходимо восстановить ее естественный баланс.4. Выдавливание прыщейВыдавливание прыщей провоцирует их еще большее появление. Гной, который выходит из прыща может попадать на здоровые участки кожи и заражать их. К тому же, после выдавливание, прыщ образует открытую ранку в которую с легкостью могут проникнуть микробы и различные бактерии.5. Лечение только внешних признаковАкне – это проблема прежде всего внутренняя, а не внешняя. Чтобы полностью избавиться от прыщей необходимо лечить организм от заболеваний. Прыщи могут быть вызваны неправильным питанием, проблемами в половой сфере, гастритом или язвой желудка, заболеваниями щитовидки и т.д. Для установления правильного диагноза обратитесь к диетологу, гастроэнтерологу и эндокринологу.