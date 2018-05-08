Что делать, чтобы сидячая работа не навредила здоровью

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Медики поделились ценными рекомендациями с теми, кто ведет малоактивный образ жизни.Работать за компьютером и при этом стоять или ходить практически невозможно. Многие люди вынуждены сидеть по 7-10 часов в сутки за рабочим столом, не имея возможности осуществлять достаточную физическую нагрузку на свое же тело.Если учитывать тот факт, что большинство современных мужчин и женщин водят личное авто, то шансов быть активным в течение дня у них практически не остается, так как за рулем и на работе они сидят.Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни - это залог плохого здоровья и внешнего вида в целом. При сидячей работе замедляется обмен веществ, появляется лишний вес, отеки, атрофируются мышцы, страдает позвоночник и это только часть побочных эффектов, которые поджидают тех, кто не встает с кресла днями напролет.Медики подсказали, как снизить вред сидячей работы и не позволить ей угробить ваше здоровье:1. Утренняя зарядка - обязательное действие, которое нельзя пропускать никому и вне зависимости от образа работы.2. Идти на работу пешком - хоть две остановки, но на своих "двух".3. Каждые полчаса подниматься с места и сделать пару десятков шагов по кабинету/коридору.4. Разминать ноги, сидя за рабочим столом.5. Во время обеденного перерыва после еды выйти на прогулку вокруг здания, в котором вы работаете.6. После работы тоже нужно пройти пешком хотя бы пару километров даже, если вам кажется, что вы очень устали.7. Дома не засиживайтесь на одном месте, например, перед телевизором.К слову, людям с низкой физической активностью медики рекомендуют массаж, с помощью которого улучшится кровообращение и человек избавится от застойных образований под кожей.Прислушайтесь к советам экспертов и проблем со здоровьем из-за сидячей работы у вас не появится.