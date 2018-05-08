Эти симптомы могут указывать на проблемы с почками

Медики рассказали, на какие симптомы следует обратить пристальное внимание.Как правило, почечная недостаточность никак не проявляет себя с помощью каких-либо признаков на начальном этапе развития. Симптомы, конечно, появляются, но гораздо позже, чем требуется для того, чтобы вовремя обратиться за помощью к медикам.Прежде чем узнать о симптомах почечной дисфункции, следует разобраться в том, почему почки могут дать сбой и начать работать неправильно.Значит, почки - это внутренний орган, выполняющий функцию очищения крови от токсинов и различных отходов, которые покидают организм вместе с мочой. Если работа почек нарушена, то кровь засоряется, что приводит к серьезным нарушениям.Чаще всего почечная недостаточность развивается у людей, которые потребляют слишком мало жидкости. Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать их рекомендации и выпивать за день хотя бы 1-1,5 воды, чтобы поддерживать почки и предупредить развитие возможных недугов.Симптомы, указывающие на то, что почки работают неправильно:- появились отеки лица, рук, ног и пальцев;- изменился цвет мочи;- участились позывы к мочеиспусканию;- развилась железодефицитная анемия со всеми вытекающими последствиями, а именно: бледность кожи, усталость, недомогание, сонливость;- кожный зуд беспокоит вас без какой-либо видимой на то причины.Нередко при почечной недостаточности пациентов тревожат болевые ощущения или покалывания в области почек, но это уже в том случае, когда заболевание находится в стадии прогрессирования.К слову, людям, страдающим от диабета, гипертонии и других сердечных заболеваний, а также тем, у кого есть камни в почках, следует быть на чеку и стараться не допускать обезвоживания, что может привести к дисфункции почек.Если вы отмечаете у себя вышеперечисленные симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу.