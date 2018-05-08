Эти симптомы могут указывать на проблемы с почками
Как правило, почечная недостаточность никак не проявляет себя с помощью каких-либо признаков на начальном этапе развития. Симптомы, конечно, появляются, но гораздо позже, чем требуется для того, чтобы вовремя обратиться за помощью к медикам.
Прежде чем узнать о симптомах почечной дисфункции, следует разобраться в том, почему почки могут дать сбой и начать работать неправильно.
Значит, почки - это внутренний орган, выполняющий функцию очищения крови от токсинов и различных отходов, которые покидают организм вместе с мочой. Если работа почек нарушена, то кровь засоряется, что приводит к серьезным нарушениям.
Чаще всего почечная недостаточность развивается у людей, которые потребляют слишком мало жидкости. Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать их рекомендации и выпивать за день хотя бы 1-1,5 воды, чтобы поддерживать почки и предупредить развитие возможных недугов.
Симптомы, указывающие на то, что почки работают неправильно:
- появились отеки лица, рук, ног и пальцев;
- изменился цвет мочи;
- участились позывы к мочеиспусканию;
- развилась железодефицитная анемия со всеми вытекающими последствиями, а именно: бледность кожи, усталость, недомогание, сонливость;
- кожный зуд беспокоит вас без какой-либо видимой на то причины.
Нередко при почечной недостаточности пациентов тревожат болевые ощущения или покалывания в области почек, но это уже в том случае, когда заболевание находится в стадии прогрессирования.
К слову, людям, страдающим от диабета, гипертонии и других сердечных заболеваний, а также тем, у кого есть камни в почках, следует быть на чеку и стараться не допускать обезвоживания, что может привести к дисфункции почек.
Если вы отмечаете у себя вышеперечисленные симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу.
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