Секреты питания для борьбы с метеоризмом

У многих людей иногда вздувается живот. Происходить это может из-за слишком быстрого употребления еды, по причине включения в меню продуктов, вызывающих в кишечнике брожение…Существует множество других причин, из-за которых вздувается брюшная полость. Нет в этом ничего страшного. Но если живот вздувается постоянно, придётся менять своё меню. Как же нужно питаться, чтобы метеоризм наконец-то прошёл?Чтобы кишечник начал вновь нормально функционировать, необходимо в меню включить гречку и рис. Фасоль, бобы, жирную пищу необходимо из меню убрать. Газ, из-за которого начинается метеоризм, поступает в организм вместе с едой.В рисе же газа практически не содержится. Рис можно употреблять любой: круглый и длинный, обычный и пропаренный. Любой рис – отличный диетический продукт при вздутиях. До еды и после можно пить воду или минералку. Газ из минералки необходимо предварительно выпустить. Запивать еду водой не следует. В гречке также не содержится газ.Хорошо кушать варёную гречку и заедать её бездрожжевым хлебом с сыром. Сыр поможет нормализовать работу желудка. Кушать нужно маленькими порциями, 7 раз за день.Чтобы избежать метеоризма, нужно не только есть «хорошие» продукты, но и «правильно» сидеть за столом во время еды. Угол стола не должен давить на живот, сидеть нужно ровно, не надо опускать голову, ноги под столом вытягивать не следует, они должны быть согнуты. Лучше всего сидеть на стуле со спинкой, скамейки без спинок очень неудобны, сидя на такой скамейке, человек чувствует дискомфорт.Бывает так, что метеоризм не проходит, даже когда человек начинает «правильно» питаться. Тут уж помочь могут только лекарства, которые выпишет в поликлинике доктор.