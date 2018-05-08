Как сохранить здоровье ног - советы экспертов

Человеческие ноги подвергаются ежедневно огромным нагрузкам: несут человека на работу, в детский сад за ребёнком, за продуктами в магазин, на вечернюю прогулку…Нет ничего странного, что ноги с годами начинают быстро уставать, болеть, хуже справляться со своими "обязанностями". И становится уже не до вечерних прогулок, добраться бы до магазина. Сохранить здоровье ножек на долгие годы хочется любому человеку.После длительной прогулки нужно сделать для ног ванночку. В тазик необходимо налить тёплую воду, растворить в ней соль. Желательно использовать соль морскую. Ноги нужно держать в тазике 10-15мин. В это время их необходимо массировать намыленной мочалкой. Массирующие движения следует выполнять от стоп и выше. Такой массаж поможет улучшить кровообращение в ногах. Закончив эту процедуру, вынув ноги из тазика, дав им немного обсохнуть, следует осмотреть пятки. Если на пятках есть трещины, то эти трещины нужно густо промазать кремом.Если кожа ног периодически покрывается множеством мелких пупырышков, то нужно чаще загорать: летом – на пляже, зимой – в солярии. Людям, у которых на ногах имеется варикоз, загорать всё же не следует. Придётся смириться с этой «гусиной» кожей.Многих людей беспокоит синдром холодных ног. Особенно часто такой синдром появляется у женщин с лишним весом. Избавиться от озноба в ногах помогут контрастные ванночки (погружение ног попеременно в горячую и холодную воду) и ходьба на пальцах.Если ноги у женщины стали постоянно уставать, необходимо подумать о смене обуви. Туфли на высоких каблуках – это, конечно, красиво. Но если в ногах стала постоянно чувствоваться усталость, такие туфли придётся надевать лишь в праздники. Чтобы ноги отдыхали, их нужно почаще выпрямлять и класть выше уровня тела. Лёжа дома на диване, хорошо бы положить ноги на спинку дивана. Сидя за компьютером – периодически вытягивать ноги под стол.