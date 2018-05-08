Регулярные походы в сауну помогают снизить риск инсульта

Частые походы в сауну значительно снижают риск инсульта. К таким выводам пришли финские ученые, проводившие 15-летнее исследование.В экспериментах приняли участие 1628 человек 53–74 лет. Их разделили на три группы. Первая посещала финскую сауну один раз в неделю, вторая – два-три раза, а третья – до семи раз. Добровольцы, которые ходили париться хотя бы раз в неделю снижали риск инсульта на 14 процентов, а у тех, кто бывал в бане почти каждый день он упал на 61 процент. Эффект наблюдался и у женщин, и у мужчин.Ранее ученые также доказали пользу бани для сердечно-сосудистой и нервной систем. Сауна также стимулирует иммунитет. Авторы работы подчеркивают, что конкретные механизмы влияния пребывания в сауне на состояние здоровья не изучались. В работе рассматривались только финские бани. Инфракрасные сауны и гидромассажные ванны не рассматривались.