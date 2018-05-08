Употребление вина ухудшает качество сна почти на 40%

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Новые исследования финских ученых из Технологического университета Тампере показывают, что регулярное употребление всего двух бокалов вина снижает качество сна у людей почти на 40%. При этом отмечается, что молодые люди в большей степени страдают от нарушения сна, чем люди старшего возраста. По словам экспертов, молодежь часто попустительски относится к своему здоровью, тем не менее, несмотря на возраст и высокую активность, молодые люди подвержены серьезным отрицательным последствиям после употребления алкоголя.Результаты также свидетельствуют о том, что умеренное потребление алкоголя, определяемое как два напитка в день для мужчин и один напиток в день для женщин, снижает качество сна на 24%. Низкое потребление алкоголя ухудшает качество сна на 9,3%.В ходе испытаний исследователи проанализировали 4098 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Участники носили приборы для измерения вариабельности сердечных сокращений. Изменчивость сердечного ритма рассматривалась как степень релаксации во время сна. Эксперимент проводился на протяжении двух ночей, в одну из которых участники употребляли алкоголь, а в другую – нет.«Трудно переоценить важность сна с точки зрения как качества, так и количества, – говорит профессор Теро Миллимаки. – Хотя мы не всегда можем добавить дополнительное время к нашему сну, не стоит забывать, что наше поведение влияет на качество нашего сна, и мы можем сделать так, чтобы спать более эффективно».