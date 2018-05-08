Показания и противопоказания к имплантации зубов
Показания
Протезирование показано людям, у которых отсутствует один зуб или имеется несколько одиночных дефектов. В таком случае стоматологу не придётся удалять нервы из близлежащих зубов, а также обтачивать эти зубы под коронки.
Чаще всего имплантацию проводят при отсутствии нескольких зубов. Если отсутствующие зубы были расположены подряд, то нередко устанавливают мостовидную конструкцию.
Имплантация часто применяется при отсутствии последних зубов в ряду, а также при адентии (полном отсутствии зубов). В последнем случае стоматолог устанавливает несъёмную мостовидную конструкцию.
Также протезирование показано людям с функциональными анатомическими нарушениями зубного аппарата. Не стоит забывать и о том, что эта процедура нередко применяется при невозможности одиночного протезирования.
Противопоказания
Эту процедуру нельзя проводить психически больным и людям с алкогольной зависимостью, при аллергических реакциях на анестетики, при ревматических заболеваниях, при патологиях сердечно-сосудистой системы, при туберкулёзе, злокачественных новообразованиях, в период беременности и лактации, а также при наличии воспалительных очагов в ротовой полости. К тому же эта процедура противопоказана в острый период инфекционных и хронических заболеваний.
Преимущества
Главное преимущество в том, что имплантаты служат гораздо дольше, чем обычные коронки. Также имплантация позволяет установить любое количество имплантатов и остановить процесс атрофии костной ткани в местах отсутствия зубов.
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