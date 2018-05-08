Названы 5 самых неподходящих сочетаний продуктов

Многие продуктовые сочетания кажутся традиционными для кухни, но, оказывается, даже среди них есть совершенно неподходящие.В составленный специалистами список вошли следующие миксы:Мясо с картошкой. Крахмал, содержащийся в картофеле, и мясной белок требуют для своего переваривания разных ферментов – съеденные вместе, они сильно утяжеляют пищеварение и вызывают изжогу, вздутие, газы. Мясо нужно есть вместе с овощами, - но только с зелеными вроде капусты и кабачков.Гречка с молоком. В гречке много железа, а в молоке – кальция. Эти нутриенты мешают усвоению друг друга, есть их нужно в разное время.Макароны с фаршем. Их лучше не есть вместе по той же причине, что и картошку с мясом. Макароны содержат крахмалистые углеводы, которые в процессе усвоения выделяют глюкозу, крайне плохо сочетаемую с белками мяса. Макароны правильнее есть с овощами.Молоко и бананы. Фрукты, в особенности сладкие, всегда следует есть как отдельное блюдо, не сочетая их с другой пищей. В противном случае пищеварение может «взбунтоваться».Помидоры и огурцы. Забудьте раз и навсегда о салате из помидоров и огурцов – их смешивание вносит разлад в биохимические реакции организма. В результате такого микса организм не усваивает витамины, а, кроме того, может появиться отечность.