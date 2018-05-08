В условиях жаркой погоды необходимо особое питание

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Отказаться от употребления жирной пищи и больше пить полезных жидкостей в виде чаев, морсов, отваров и кисломолочных напитков – именно такого принципа следует придерживаться в условиях жары.Рекомендациями о правила питания в условиях растущей температуры за окном поделился Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду естественным образом снижается потребность организма в энергии – это означает, что ему нужно гораздо меньше еды, в которой много сахара, жира и калорий.Прежде всего необходимо отказаться от жирной пищи и свести к минимуму потребление мяса, считают эксперты. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер, добавили специалисты.В период жары по их мнению важно не допускать обезвоживания. Эксперты рекомендовали выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки.«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В то же время в ведомстве отметили, что резко увеличивать питье воды не стоит людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. При плохом самочувствии нужно сразу обращаться за помощью к врачу, а не заниматься самолечением, заявили его специалисты.