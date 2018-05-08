Названа главная опасность первых весенних овощей

Овощи и фрукты, а также зелень – наиболее полезная и естественная для человека пища, которая насыщает организм витаминами и микроэлементами, но это справедливо лишь для сезонных плодов.Об том рассказала врач Виктория Савицкая.Тепличные овощи и фрукты куда менее ценны для организма, хотя доля полезных элементов в них действительно есть. Вот только помимо витаминов, первые огурцы-помидоры буквально напичканы нитратами и, в случае есть производитель или фермер недобросовестно отнесся к своей работе, могут нанести серьезный удар по здоровью и самочувствию.«Особенно первые овощи, выращенные в искусственных условиях, опасны для детей. Это как раз тот случай, когда свое чадо стоит покормить чем-то менее витаминным, зато безопасным, а пичкать его витаминами будете позже, когда наступит сезон того или иного овоща или фрукта» – советует врач-гастроэнтеролог Людмила Александрова.Главная опасность – это, конечно же, нитраты. Это неорганическое вещество, которое может содержаться и в сезонных плодах, но в весьма ограниченном (безопасном) количестве, так как овощи и фрукты впитывают их из почвы вместе с водой.«В весенних овощах, практически во всех, норма содержания нитратов существенно превышена, что может стать причиной отравления, интоксикации. Опасная доза для взрослого – 500 мг, а для ребенка, чтобы отравиться, хватит и 20-30, то есть одного помидора или огурца», - говорит специалист.