Семь способов оздоровить щитовидку

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Заболевания щитовидной железы представляют угрозу для здоровья, однако существуют различные способы лечения. Ежедневный рацион может повлиять на функцию щитовидки.Вот несколько советов, как улучшить работу щитовидной железы естественным образом.1. Употребляйте нужное количество йодаЙод является жизненно важным для вашей функции щитовидной железы. Но если потреблять слишком много или слишком мало йода, это может ухудшить здоровье. Поэтому здесь стоит проконсультироваться с врачом и установить, какая дневная доза йода необходимо и стоит ли употреблять йодовые добавки.Среди источников йода – водоросли, молоко и молочные продукты, бобы фасоли Лимской и чернослив.2. Увеличьте употребление В-комплекса витаминовВ-комплексные витамины, особенно витамины В1 и В12, поддерживают вашу функцию щитовидной железы.Хорошими источниками витамина В1 являются семена кунжута, льняное семя, семена подсолнечника, фисташки, шпинат, спаржа и брюссельская капуста. Источники витамина B12 включают молоко, молочные продукты и продукты, обогащенные этим витамином.3. Ешьте достаточно селенаСелен – это еще один важный минерал для вашей щитовидной железы. Взрослому необходимо очень мало селена ежедневно – всего 55 микрограмм.Одним из лучших источников селена являются бразильские орехи, а также другие полезные источники: сыр, овес и запеченная фасоль.4. Исключите или ограничьте продукты, которые обременяютОбработанные пищевые продукты могут вызвать хроническое воспаление по телу, щитовидная железа не является исключением.Не стоит употреблять фаст-фуд и магазинные хлебобулочные изделия. Держитесь подальше от рафинированных сахаров и очищенных зерен; вместо этого ешьте больше цельного зерна и свежих фруктов и ягод.Если у вас гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы), следует избегать кофеина.5. Ешьте ферментированные продуктыЗдоровье щитовидной железы связано со здоровьем кишечника, и питание продуктами, содержащими живые бактерии, может улучшить вашу кишечную микрофлору.Один из лучших вариантов – это йогурт (или кефир), поскольку они также содержат достаточное количество йода. Можно также добавить в рацион квашеную капусту, Комбуча (чайный гриб), квас, кимчи и темпе.6. Делайте регулярно упражненияУпражнения могут улучшить функцию щитовидной железы в определенной степени, а также повысить общий обмен веществ.7. Попробуйте методы релаксацииЖизнь с нарушением щитовидной железы может вызвать большой стресс и тревогу. Чтобы успокоить свой ум, попробуйте такие методы, как йога, медитация и глубокое дыхание. Или просто найдите время для того, чтобы расслабиться, например, прочитать книгу или погулять в парке.Однако следует иметь в виду, что диеты и дополнительные методы лечения не могут заменить лечение, которое назначил врач.