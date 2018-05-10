Косметологи напомнили главные правила ухода за жирной кожей

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Жирная кожа имеет, как правило, некрасивый сальный блеск. Поры у такой кожи часто расширены и забиты, что создаёт условия для появления прыщей. Чтобы лицо не блестело, не появлялись на нём ужасные угри, за такой кожей нужен правильный уход.Некоторые женщины пытаются подсушить свою жирную кожу. Такой уход – неверный, в слоях жирной кожи влаги и так слишком мало. Уход за таким типом кожи должен заключаться в очистке пор и насыщении кожи полезными веществами.Поможет очистить поры овсяно-яично-медовая маска. 30г хорошего натурального мёда следует смешать с желтками из 2-х куриных яиц. Добавить в эту смесь 5мл персикового масла. Всыпать туда 20г измельчённых в кофемолке овсяных хлопьев. Всё это необходимо хорошо перемешать (до получения однородной кашицы). Маска готова.Следует нанести её на лицо. Умыться через 20мин. Смазать кожу лица своим кремом.Жирная кожа также нуждается и в увлажнении. Увлажнить жирную кожу можно, используя творожно-медовую маску. 20г творога необходимо смешать с половиной куриного яйца и 4мл жидкого мёда. Маску такую следует держать на лице 20мин. После умыться, смазать кремом лицо.На жирной коже иногда могут появляться покраснения, воспаления. Успокоить кожу можно, используя творожно-кефирную маску. Необходимо смешать 30мл кефира и 10г 0% творога. Маска готова. Можно нанести её на лицо (на 20-25мин). Иногда лучший результат можно получить, заменив кефир натуральным (без добавок) йогуртом.Женщинам, которым природа дала жирную кожу, не нужно сильно переживать. У такой кожи есть большой плюс – жирная кожа стареет заметно медленнее, чем кожа других типов. Первые морщины на жирной коже появляются достаточно поздно.