Косметологи напомнили главные правила ухода за жирной кожей
Некоторые женщины пытаются подсушить свою жирную кожу. Такой уход – неверный, в слоях жирной кожи влаги и так слишком мало. Уход за таким типом кожи должен заключаться в очистке пор и насыщении кожи полезными веществами.
Поможет очистить поры овсяно-яично-медовая маска. 30г хорошего натурального мёда следует смешать с желтками из 2-х куриных яиц. Добавить в эту смесь 5мл персикового масла. Всыпать туда 20г измельчённых в кофемолке овсяных хлопьев. Всё это необходимо хорошо перемешать (до получения однородной кашицы). Маска готова.
Следует нанести её на лицо. Умыться через 20мин. Смазать кожу лица своим кремом.
Жирная кожа также нуждается и в увлажнении. Увлажнить жирную кожу можно, используя творожно-медовую маску. 20г творога необходимо смешать с половиной куриного яйца и 4мл жидкого мёда. Маску такую следует держать на лице 20мин. После умыться, смазать кремом лицо.
На жирной коже иногда могут появляться покраснения, воспаления. Успокоить кожу можно, используя творожно-кефирную маску. Необходимо смешать 30мл кефира и 10г 0% творога. Маска готова. Можно нанести её на лицо (на 20-25мин). Иногда лучший результат можно получить, заменив кефир натуральным (без добавок) йогуртом.
Женщинам, которым природа дала жирную кожу, не нужно сильно переживать. У такой кожи есть большой плюс – жирная кожа стареет заметно медленнее, чем кожа других типов. Первые морщины на жирной коже появляются достаточно поздно.
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Добавил penal в категорию Дерматология
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