Названы малоизвестные продукты, продлевающие жизнь

Медики считают, чтобы продлить жизнь на несколько лет, надо не только отказаться от вредных привычек, но и правильно питаться и заниматься спортом.Также стоит обогатить свой рацион.КофеУпотребление этого напитка способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Медики убеждают, что три чашки кофе в день могут снизить риск смерти от "любых причин".Однако переизбыток кофе вредит желудку, нервной и, опять же, сердечно-сосудистой системам.РыбаРыба обогащена белками, омега-3 жирными кислотами и питательными веществами. При этом этот продукт содержит небольшое количество насыщенных жиров.Этот продукт улучшает самочувствие и помогает избежать преждевременной смерти.Арахис и бобыБобовые – чечевица, киноа, фасоль и др, а также арахисовое масло могут увеличить продолжительность жизни. Они содержат все 9 незаменимых аминокислот, которые тело не может производить самостоятельно.Арахис и бобовые снижают риск сердечных заболеваний.Перец чилиЭтот острый перец помогает продлить жизнь. Он содержит особые вещества, которые могут предотвратить ряд серьезных заболеваний.Медики убеждают, что любители острого живут гораздо дольше тех, кто не любит острое.Черный шоколадЕсли черный шоколад кушать в меру, то он помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и благоприятно влияет на нервную систему. Поэтому не стоит бояться этих лакомств.