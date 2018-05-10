Названы уникальные для здоровья свойства морской соли

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Найти в продаже морскую соль в наше время совсем не сложно. Некоторые люди употребляют такую соль в пищу вместо обычной соли.В морской соли содержатся: марганец, магний, бром, фтор и прочие вещества, полезные для человека. Применять такую соль можно не только для ванн, но и для изготовления скрабов и масок.Не только лицо нуждается в пилинге, клетки мёртвой кожи скапливаются и на коже головы под волосами. Мало какие средства подходят для того, чтобы очистить кожу под волосами от чешуек омертвевшей кожи. Чтобы не навредить волосяным луковицам, скраб должен быть мягким, щадящим. Такой скраб можно приготовить из кефира и морской соли. 20г морской соли необходимо размешать с 20мл обыкновенного кефира.Перед использованием скраба голову нужно намочить (под душем). Скраб осторожными круговыми движениями нанести на голову. Через 10мин вымыть голову, используя свой обычный шампунь. Если использовать такой скраб 2-3 раза в месяц, то никакой перхоти не будет.Из морской соли и мёда можно приготовить замечательный скраб для тела. Жидкий натуральный мёд и морскую соль нужно взять в соотношении 50:50, перемешать. Использовать такой скраб следует после принятия горячего душа. Средство это необходимо растирать по распаренной коже. Кожа после такого скраба станет удивительно мягкой, «помолодевшей».Маска на основе морской соли хорошо подойдёт женщинам в возрасте. Необходимо смещать 15г сметаны, 10г обезжиренного (0%) творога и 6г морской соли. Маска готова. Маску такую следует наносить не только на лицо, но и на шею. Держать 15мин. После умыться.Такая маска помогает осветлить возрастные пигментные пятна, а также придать мягкость коже.