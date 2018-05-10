Эти продукты эффективно повышают настроение
Эти продукты сделают вас счастливыми благодаря своим уникальным питательным качествам.
Они обладают особыми полномочиями, которые могут улучшить настроение.
Если ваше настроение на нуле в последнее время, добавьте в свой рацион некоторые из этих продуктов!
Ягоды годжи
Ягоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов.
Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию.
Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.
Асаи
Ягоды были хорошо известны своим высоким содержанием омега-3 в течение многих лет.
Они содержат больше омега 3, чем лосось и являются одним из лучших ягод для вашего сердца.
Они также богаты витаминами группы В для вашего мозга и низким содержанием сахара.
Какао
Шоколад является хорошо известной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса.
Какао — это необработанная форма шоколада и в нем больше магния.
Магний снижает стресс, предотвращает депрессию, головные боли, и даже лечит симптомы предменструального синдрома.
Кокос
Здоровые жиры кокосового ореха могут хорошо влияют на настроение!
Но стоит отметить, что жиры в кокосе насыщены и они поднимают уровень холестерина и способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.
Спирулина
Спирулина - это морские водоросли, которые славятся невероятно высоким содержанием витамина B12!
Витамин B12 помогает улучшить обмен веществ и уменьшает стресс.
Спирулина также содержит аминокислоты и белки. Белок помогает уменьшить беспокойство, предотвратить депрессию, и увеличить умственную концентрацию.
Все эти суперпродукты не дешевые, однако они невероятно высоко ценятся в питании и их стоит попробовать, если у вас есть такая возможность!
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