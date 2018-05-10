Эти продукты эффективно повышают настроение

Эти 5 продуктов рекомендуют добавить в свой рацион, если вы чувствуете себя подавленным и не можете улучшить настроение.Эти продукты сделают вас счастливыми благодаря своим уникальным питательным качествам.Они обладают особыми полномочиями, которые могут улучшить настроение.Если ваше настроение на нуле в последнее время, добавьте в свой рацион некоторые из этих продуктов!Ягоды годжиЯгоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов.Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию.Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.АсаиЯгоды были хорошо известны своим высоким содержанием омега-3 в течение многих лет.Они содержат больше омега 3, чем лосось и являются одним из лучших ягод для вашего сердца.Они также богаты витаминами группы В для вашего мозга и низким содержанием сахара.КакаоШоколад является хорошо известной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса.Какао — это необработанная форма шоколада и в нем больше магния.Магний снижает стресс, предотвращает депрессию, головные боли, и даже лечит симптомы предменструального синдрома.КокосЗдоровые жиры кокосового ореха могут хорошо влияют на настроение!Но стоит отметить, что жиры в кокосе насыщены и они поднимают уровень холестерина и способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.СпирулинаСпирулина - это морские водоросли, которые славятся невероятно высоким содержанием витамина B12!Витамин B12 помогает улучшить обмен веществ и уменьшает стресс.Спирулина также содержит аминокислоты и белки. Белок помогает уменьшить беспокойство, предотвратить депрессию, и увеличить умственную концентрацию.Все эти суперпродукты не дешевые, однако они невероятно высоко ценятся в питании и их стоит попробовать, если у вас есть такая возможность!